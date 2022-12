Di Maio: “Il Paese ha bisogno di proposte concrete”

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in una intervista a “La nuova Sardegna” spiega come viene vista questa campagna elettorale oltreconfine: “Due giorni fa sono stato a Praga per la Gymnich, l’incontro informale dei ministri degli esteri degli stati dell’Unione. Anche all’estero una cosa è chiara: è stato surreale buttare giù un premier come Draghi ed è surreale una campagna elettorale simile, giocata tutta sulle spalle degli italiani. Il trio sfascia conti Salvini-Meloni-Berlusconi rischia di creare un disastro economico ancora prima di governare. Immaginate governando, con proposte insostenibili che farebbero indebitare gli italiani e porterebbero al default”.

“Le mie preoccupazioni – continua – sono quelle di tutti gli italiani. Caro bollette, aumento del carrello della spesa, caro energia. Tutti problemi concreti, davanti ai quali noi facciamo proposte concrete. Mi riferisco al decreto Taglia-Bollette, con cui lo Stato paga l’80 per cento delle bollette di tutte le imprese, grandi e piccole, fino alla fine dell’anno. Secondo Confcommercio, rischiano di chiudere 120 mila imprese e 370 mila lavoratori rischiano di perdere il lavoro: per salvarli ci vogliono 13,5 miliardi, e noi ci impegniamo a stanziarli subito. La visione distorta e propagandistica del trio sfascia conti invece è una minaccia reale per le tasche dei cittadini: rischiano di bruciare i risparmi degli italiani”. Il ministro osserva inoltre che “noi abbiamo sempre creduto nel governo Draghi. Altri no e lo hanno fatto cadere. Il bello è che adesso chiedono allo stesso governo Draghi di intervenire per porre rimedio ai danni economici che loro stessi hanno creato buttandolo giù. Conte, Salvini e Berlusconi continuano a prendere in giro i cittadini. Così come la timidezza – o contrarietà, nel caso di Salvini – della destra sul tetto in Ue al prezzo del gas, unita alla tendenza ad isolarci a livello europeo e internazionale, è un problema serio. Perché il tetto massimo serve ora, chi rema contro crea un effetto due volte devastante: prosciuga le tasche dei cittadini, e aumenta il potere contrattuale di Putin, che a fa il bello e il cattivo tempo con le forniture”.

La sua lista punta a perseguire e a mantenere viva la cosiddetta agenda Draghi: “Abbiamo messo sul tavolo proposte concrete, come l’azzeramento dell’Iva sui beni di prima necessità. Nel nostro programma alcune cose, fattibili, sono chiare: gli under 40 non devono anticipare un euro per comprare casa e i lavoratori, giovani e meno giovani, devono avere un salario non solo minimo, ma anche equo. Questo punto siamo solo noi di Impegno Civico a portarlo avanti, per valorizzare appieno chi ha fatto sacrifici per anni, arrivando a un determinato livello di competenza”. Da leader del primo partito sino a pochi anni fa a fondatore di una piccola formazione politica appena nata e già alle prese con una competizione elettorale complessa, Di Maio non è cambiato: “Mi sento sempre lo stesso, continuo a portare avanti battaglie nell’interesse di tutti i cittadini, che ci hanno votato per andare al governo e non per farlo cadere. Il mio impegno resta intatto e sono convinto che questa sia la cosa che paga di fronte agli elettori. Andremo oltre il cinque per cento”, ha concluso il ministro.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram