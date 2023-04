Il ministro tedesco Habeck si scusa con Zelensky per il ritardo nella fornitura di aiuti militari

L'esponente dei Verdi ricorda che già nel 2021 è stato tra i primi politici tedeschi a chiedere armi per l'Ucraina

Il ministro dell’Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, si è scusato con il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, per il ritardo con cui la Germania ha fornito aiuti militari al Paese aggredito dalla Russia. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, sulla base di un video registrato durante l’incontro avvenuto ieri tra Habeck e Zelensky a Chernihiv, in Ucraina. Il filmato, che mostra un colloquio confidenziale tra i due, è stato poi pubblicato sul sito web della presidenza di Kiev. La registrazione documenta che Zelensky ha innanzitutto ringraziato il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, e il Bundestag tedesco per l’aiuto fornito al proprio Paese durante la guerra contro la Russia.

A sua volta, l’esponente dei Verdi ricorda che, già nel 2021, è stato tra i primi politici tedeschi a chiedere armi per l’Ucraina. Habeck riconosce che la Germania ora sta fornendo aiuti militari all’ex repubblica sovietica, ma evidenzia che “ci è voluto troppo tempo ed era troppo tardi”. Il ministro dell’Economia e della Protezione del clima tedesco afferma quindi di “vergognarsene profondamente”. L’esponente del governo federale prosegue: “Parte del mio lavoro negli ultimi anni è stata aiutare a procurare armi all’Ucraina, il più velocemente possibile. La promessa è ancora valida”. Dopo la pubblicazione del video, Habeck ha affermato che le sue parole erano state “pronunciate soltanto per il presidente” Zelensky e non si aspettava che sarebbero diventate di domino pubblico.

