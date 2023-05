Il ministro delle Finanze Lindner: La Germania deve tenere un approccio sicuro di sé nei confronti della Cina

La Germania deve tenere un nuovo approccio nei confronti della Cina, “sicuro di sé e realistico, un po’ meno vellutato” di quello mostrato in precedenza. È quanto affermato dal ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, nel corso di un’intervista che ha rilasciato al sito web “Thepioneer.de”.

In particolare, il presidente del Partito liberaldemocratico (Fdp) ha dichiarato: “Non permetteremo che i nostri valori liberali vengano comprati per buoni affari”. Lindner si è espresso a seguito della decisione del governo cinese di rinviare a data da destinarsi la sua visita a Pechino, in programma per domani 10 maggio, ufficialmente per “motivi di calendario”. Nella capitale della Cina, l’esponente del governo federale avrebbe dovuto incontrare il ministro delle Finanze Liu Kun. Il viaggio aveva tra gli obiettivi la preparazione delle consultazioni governative Germania-Cina, che si terranno il 20 giugno a Berlino.

Per Lindner, nei rapporti con Pechino, Berlino ha bisogno di “un equilibrio migliore rispetto al passato, quando si guardava troppo all’economia”. In questo nuovo approccio, “quando si crea tensione sui valori, allora l’impegno per il diritto internazionale è centrale”. Tuttavia, ha infine sottolineato Lindner, “nonostante la rivalità sistemica” tra Germania e Cina, “sarebbe ingenuo per il nostro sviluppo economico credere che potremmo semplicemente disaccoppiarci”.

