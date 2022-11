Il ministro degli Esteri russo Lavrov ad Algeri per una visita ufficiale di due giorni

Il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, ha iniziato ieri sera una visita ufficiale in Algeria, della durata di due giorni, durante la quale incontrerà l’omologo algerino, Ramtane Lamamra, e il presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune. Al centro dei colloqui le “relazioni bilaterali strategiche e gli ultimi sviluppi internazionali e regionali”. Lo ha confermato il dicastero degli Esteri algerino in un comunicato stampa.

Abdeslem Bachagha, presidente del comitato di amicizia algerino-russo nel parlamento algerino, ha dichiarato alla stampa locale che questa visita nasce con l’obiettivo di approfondire il partenariato strategico e confermare la solidità delle relazioni algerine-russe che si protraggono da oltre 60 anni. Bachagha ha osservato inoltre che la visita giunge nel contesto della persistente guerra in Ucraina, e “sarà l’occasione per l’Algeria di affermare la propria posizione chiedendo di trovare una soluzione politica al conflitto in corso”. L’Algeria, che fa parte del gruppo formato dalla Lega Araba per la mediazione nella crisi ucraina, si presenta come un Paese neutrale, equidistante dai partiti in crisi.

La Russia è il principale fornitore di armi dell’Algeria, con i due Paesi legati ad accordi sugli armamenti per sistemi di difesa aerea, carri armati e sottomarini, nonché accordi nel settore energetico. La visita di Lavrov giunge a meno di un mese dall’accordo tra Algeria e Italia sull’aumento delle forniture di gas di circa 9 miliardi di metri buci all’anno tra il 2023 e il 2024. Come riferito dal presidente del comitato di amicizia algerino-russo, Mosca ha fatto sapere ad Algeri che considera questo aumento come una “questione sovrana e commerciale dell’Algeria”, rilevando nello stesso contesto che l’Algeria non dispone di capacità produttive in grado di compensare le forniture di gas russo all’Europa.

Lo scorso 18 aprile il presidente russo Vladimir Putin ha avuto una telefonata con il presidente algerino, durante la quale si è discusso della situazione in Ucraina, ed è stato concordato “di attivare contatti a diversi livelli”. Il colloquio si è incentrato sulla “rivisitazione delle questioni regionali, in cui sono state espresse preoccupazioni per l’aggravarsi della situazione legata al conflitto israelo-palestinese, e l’importanza di intensificare gli sforzi internazionali per raggiungere una soluzione alle crisi in Medio Oriente”. Nel corso del colloquio, i due presidenti hanno anche confermato l’intenzione di proseguire il coordinamento bilaterale nell’ambito dell’alleanza Opec+ (il formato che riunisce i 13 membri dell’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio e dieci produttori al di fuori del Cartello guidati dalla Russia) e nell’ambito del Forum dei Paesi esportatori di gas al fine di garantire la stabilità dei mercati mondiali del gas e dell’energia.

L’Algeria sostiene i negoziati diretti tra Russia e Ucraina con l’obiettivo di fermare le operazioni militari e affrontare con urgenza la crisi umanitaria, oltre a sostenere gli sforzi diplomatici internazionali volti a risolvere l’attuale crisi, al fine di prevenire un ulteriore violazione delle norme diplomatiche. La leadership del Paese nordafricano ha affermato più volte in questi mesi il suo sostegno a una “soluzione politica” della crisi garantendo la salvaguardia della sovranità, dell’integrità territoriale e dei legittimi interessi degli Stati.

Algeri ha mantenuto una certa equidistanza da Russia e Ucraina dopo l’avvio delle operazioni militari in territorio ucraino da parte di Mosca lo scorso 24 febbraio. Lo scorso 7 aprile, l’Algeria ha votato contro la decisione di sospendere l’appartenenza della Russia al Consiglio per i diritti umani e si è astenuta dal votare su una risoluzione dell’Onu che condanna la Russia nella sua guerra contro l’Ucraina. Algeri mantiene anche rapporti con l’Ucraina. Lo scorso 7 maggio, il ministro degli Esteri algerino, Ramtane Lamamra ha avuto una conversazione telefonica con l’omologo ucraino Dmitro Kuleba incentrata sulle relazioni bilaterali, l’evoluzione della crisi in Ucraina e gli sforzi internazionali per fermare la guerra in corso e le sue ripercussioni sulla sicurezza alimentare globale. Lo scorso aprile, l’ambasciatore russo in Algeria, Igor Baliyev, ha dichiarato ai media algerini che la Russia stava aspettando i commenti dell’Algeria sul progetto di accordo di “partenariato strategico profondo”, consegnato alla parte algerina, senza rivelare i dettagli di questo accordo.

