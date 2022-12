Il ministro degli Esteri croato a Nova: “Con l’accordo sui confini, l’Adriatico diventa un mare di cooperazione”

Italia e Croazia miglioreranno e rafforzeranno la loro ottima collaborazione grazie allo storico accordo sulla delimitazione delle Zone economiche esclusive soprattutto per quanto riguarda la protezione delle acque e l’utilizzare in maniera più sostenibile il mare e le sue risorse naturali. Lo afferma il ministro degli Esteri croato, Gordan Grlic-Radman, in una intervista concessa ad “Agenzia Nova” nell’ambito della sua recente visita a Roma dove ha firmato con l’omologo italiano, Luigi Di Maio, un accordo sulla demarcazione dei confini marittimi tra Croazia e Italia e una dichiarazione congiunta sulle risorse nell’Adriatico. “Per la Croazia, l’Italia è senza dubbio uno dei partner più importanti, i nostri due Paesi vicini e amici sono prima di tutto legati dal Mare Adriatico e dalle rispettive minoranze, ma anche dalla cultura, costumi, tradizioni, persone ed economie. Negli ultimi anni stiamo testimoniando uno slancio nei rapporti bilaterali, che vogliamo continuare a rafforzare”, dichiara il ministro. “Definendo i confini marittimi la Croazia e l’Italia potranno non solamente esercitare i loro diritti di sovranità nel Mare Adriatico, ma rafforzare e migliorare la loro collaborazione, specialmente per quanto riguarda la protezione dell’ambiente marino e l’uso sostenibile del mare e delle sue risorse naturali”, chiarisce ancora il capo della diplomazia di Zagabria.

Per quanto riguarda la cooperazione bilaterale, il ministro sottolinea come il proprio Paese sia aperto ad un ulteriore potenziamento in tutti i settori. “Il Forum economico, svoltosi per la prima volta in contemporanea con il quinto Comitato di coordinamento dei ministri, si è concentrato su tre aree di interesse comune: in particolare sulle tecnologie informatiche e digitalizzazione, sull’agricoltura e industria alimentare e sulle infrastrutture”, evidenzia Grlic-Radman. “La Croazia ha un settore It molto dinamico in rapida crescita, e numerose nostre aziende e prodotti sono apprezzati in varie parti del mondo. Crediamo di avere tanto da offrire ai nostri partner italiani, e vi è anche la possibilità di collaborare nei mercati terzi”, prosegue il ministro. Ad esempio Grlic-Radman ricorda che nel campo delle infrastrutture in linea con l’Agenda verde il Paese sta investendo “ingenti capitali nella modernizzazione e nella costruzione della rete ferroviaria e continueremo a farlo anche nel futuro”. Si tratta di “un’opportunità che le aziende italiane hanno già riconosciuto”, rimarca Grlic-Radman. “Ulteriori opportunità per la collaborazione esistono nelle zone della Croazia colpite e danneggiate dai terremoti, dove esiste anche la possibilità di usufruire dei programmi di sovvenzioni avviati dal governo croato. Vi è anche spazio per la collaborazione nella realizzazione degli obiettivi della transizione verde, per esempio nei settori del riscaldamento, della rete idrica, della gestione dei rifiuti e dell’efficienza energetica”, spiega il titolare del dicastero degli Esteri croato. “Ritengo di particolare importanza un ulteriore rafforzamento della cooperazione delle nostre comunità scientifiche e di ricerca. Quindi, un’ampia gamma di aree che collegheranno ulteriormente i nostri due Stati amici e vicini”, afferma Grlic-Radman.

Il ministro degli Esteri croato osserva come il Mare Adriatico sia un’area dove è possibile migliorare la cooperazione tra i Paesi che si affacciano sullo stesso bacino naturale, come Croazia, Italia e Slovenia. “Il Mare Adriatico ci unisce e lo condividiamo con i Paesi circostanti nello spirito di buon vicinato, questo è una nostra grande ricchezza e abbiamo la responsabilità di proteggerlo e preservarlo. È fondamentale per tutti i Paesi che l’Adriatico contribuisca al nostro sviluppo economico, ma al contempo dobbiamo tutelare le sue risorse”, spiega Grlic-Radman che rispetto alla cooperazione con la Slovenia, ricorda che nell’ultimo anno e mezzo attraverso tre incontri ministeriali e le dichiarazioni congiunte e tramite una continua comunicazione degli esperti, i tre Paesi “hanno fatto un importante passo avanti proprio nelle aree legate all’Adriatico, vale a dire la connettività, l’economia blu e la tutela dell’ambiente”. In questo contesto, il ministro ricorda che uno dei progetti di maggiore successo è l’istituzione della trilaterale Valle dell’idrogeno del Nord Adriatico. “Rappresenta un passo importante nello sviluppo del potenziale per la produzione e l’uso dell’idrogeno rinnovabile, ed è un eccellente esempio di cooperazione tra i nostri tre Paesi nel processo di creazione delle condizioni per la transizione verde”, continua il ministro che si dice fiducioso sul fatto che la Croazia potrà proseguire la sua “proficua cooperazione trilaterale” anche con il nuovo governo sloveno di centrosinistra, guidato da Robert Golob, che ieri ha ricevuto la fiducia dal Parlamento di Lubiana. “Tutti i quadri che abbiamo a disposizione sono complementari: quello bilaterale, trilaterale, europeo e altri quadri multilaterali. Il nostro compito è utilizzarli il più possibile con un obiettivo comune, ovvero lo sviluppo sostenibile dell’Adriatico”, continua il capo della diplomazia di Zagabria ricordando che la dichiarazione congiunta del Comitato di coordinamento dei ministri della Croazia e dell’Italia firmata a Roma insieme all’omologo Di Maio contiene “molte componenti” relative all’Adriatico. “In particolare l’importanza della nostra collaborazione nel mantenimento e ricostituzione degli stock ittici con l’istituzione delle zone di pesca limitate e il continuo impegno per la tutela del mare, la collaborazione nel campo di acque di zavorra, e la collaborazione relativa all’inquinamento improvviso dell’Adriatico e la sicurezza in mare. Abbiamo firmato anche la dichiarazione congiunta sulle risorse nell’Adriatico, confermando così anche al livello politico la nostra reciproca disponibilità a tenere consultazioni tra i rappresentanti dei due Paesi”, continua il ministro.

La modifica della legge elettorale in Bosnia è un tema di interesse stringente anche per la vicina Croazia per via della questione irrisolta sull’equa rappresentanza della comunità croata nelle istituzioni della Bosnia e Erzegovina. L’emendamento della legge elettorale andrebbe adottato in linea con le sentenze della Corte europea per i diritti dell’uomo (Cedu) e della stessa Corte costituzionale della Bosnia e Erzegovina, affinché garantisca tutti e tre i popoli costituenti dello Stato ad avere una giusta rappresentanza presso tutti i livelli di governo. “La modifica della legge elettorale, in linea con la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nella causa ‘Sejdic-Finci’ e della Corte costituzionale della Bosnia Erzegovina nella causa ‘Ljubic’, deve essere attuata e non deve dipendere dai cicli elettorali perché si tratta di prevenire la discriminazione politica dei croati nella elezione dei loro legittimi rappresentanti politici, ma anche di prevenire la discriminazione di tutti gli altri cittadini nel quadro politico della Bosnia Erzegovina basato sulle disposizioni dell’Accordo di Washington e dell’Accordo di pace di Dayton-Parigi”, ricorda Grlic-Radman secondo cui la Croazia, il linea con l’impegno di Ue e Stati Uniti, sostiene una posizione orientata ad “incoraggiare i politici della Bosnia Erzegovina a finalizzare i negoziati consentendo così le elezioni libere e regolari”. Secondo il ministro, il governo di Zagabria “ha costantemente richiamato l’attenzione sull’importanza della modifica della legge elettorale in modo che le elezioni possano svolgersi in un’atmosfera più rilassata e con un processo elettorale più stabile”. “È indispensabile – rimarca Grlic-Radman – fermare ‘l’ingegneria elettorale’ che stanno subendo i croati sotto l’attuale legge elettorale. I più numerosi bosgnacchi stanno eleggendo i rappresentanti dei croati, violando così le fondamenta dell’Accordo di Dayton-Parigi, nonché le suddette sentenze internazionali e nazionali. Tutto ciò contribuisce notevolmente alla destabilizzazione della Bosnia Erzegovina allontanandola dal suo percorso verso l’Ue”, chiarisce al riguardo il ministro. In questo contesto “è importante sottolineare che nonostante una legge elettorale del genere i rappresentanti politici dei croati hanno annunciato la loro partecipazione alle elezioni”, evidenzia l’esponente del governo di Zagabria. “Questo parla chiaro del loro approccio costruttivo e del loro desiderio che la Bosnia Erzegovina diventi un Paese stabile, malgrado i loro diritti costituzionalmente garantiti vengono violati”, prosegue. “È altrettanto importante sottolineare che bisogna continuare con approcci politici che richiedono il rispetto di tutti gli interessi legali e legittimi dei popoli costituenti e di tutti gli altri cittadini affinché le conseguenze dell’aggressione russa all’Ucraina non si riversino sulla Bosnia Erzegovina, cioè sul nostro vicinato comune. La Croazia in quanto membro responsabile dell’Unione europea e della Nato, insieme ai nostri partner europei e americani continuerà in maniera attiva a cercare le soluzioni che eliminino le suddette discriminazioni nel processo elettorale, eliminando in tal modo anche una delle principali cause di instabilità politica in Bosnia”, dice Grlic-Radman.

Infine rispetto alle prospettive di allargamento della Nato, alla luce della guerra in Ucraina, il ministro ribadisce la posizione favorevole della Croazia all’adesione di Svezia e Finlandia. “Il governo della Croazia accoglie con favore la storica decisione della Finlandia e della Svezia di aderire alla Nato e sostiene la loro richiesta di adesione. L’allargamento del fianco nord della Nato rafforza la sicurezza dell’area transatlantica e dell’Europa in generale”, sottolinea. “La Croazia promuove con costanza la politica della ‘porta aperta’ verso tutte le democrazie europee che condividono i valori dell’Alleanza e che possono e vogliono contribuire alla nostra difesa collettiva. Ci aspettiamo un chiaro sostegno maggioritario nel Parlamento croato per quanto riguarda la ratifica dei protocolli di adesione di questi due Stati”, conclude il ministro degli Esteri.

