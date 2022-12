Il ministro degli Esteri ceco Lipavsky a “Nova”: “Visegrad non è un blocco unitario”

Il gruppo di Visegrad (V4) non è un blocco unitario ma una piattaforma di discussione. Lo ha detto il ministro degli Esteri della Repubblica Ceca, Jan Lipavsky, intervistato da “Agenzia Nova” a margine della 132ma sessione del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa alla Venaria Reale. “Stiamo assistendo a una spaccatura significativa tra Polonia e Ungheria. E’ un colpo inferto agli sforzi dell’Ungheria di presentare il V4 come un fronte unitario”, ha rilevato il ministro, commentando le conseguenze della posizione di Budapest rispetto alla guerra in Ucraina e alle sanzioni sulle importazioni energetiche dalla Russia. Lipavsky ritiene che sia stato un errore da parte della presidenza ungherese del V4 di presentare il gruppo come un blocco unito. “E’ un gruppo di Paesi centroeuropei con una lunga storia in comune. Il gruppo è sorto 30 anni fa su iniziativa di grandi personalità politiche quali Vaclav Havel e Lech Walesa”, ha ricordato il capo della diplomazia di Praga. Ci sono stati momenti positivi e altri negativi all’interno del gruppo ma “spero che il V4 possa tornare ad essere una piattaforma di discussione”.

“Ovviamente, quando ci sono interessi comuni, non c’è ragione per la quale il V4 non debba presentare una posizione unitaria e usarla nell’Unione europea o per rappresentare l’Europa centrale ai partner stranieri. Questo però deve avvenire sulla base di accordi che sono complicati dalla posizione ungherese sulla Russia”, ha continuato. Lipavsky ha spiegato che ora sta alla presidenza di turno della Slovacchia, che inizierà a luglio, sviluppare ulteriormente la collaborazione all’interno del V4. “Sono sicuro che continueremo a incontrarci. Non ho problemi a parlare con nessuno dei miei omologhi centroeuropei, dal ministro degli Esteri dell’Ungheria, Peter Szijjarto, a quello della Slovacchia, Ivan Korcok, a quello della Polonia, Zbigniew Rau, pertanto non ci sono obiezioni a continuare a vederci assieme”, ha chiarito il ministro.

In tema di sanzioni sulle importazioni energetiche dalla Russia, Lipavsky ha affermato che per la Repubblica Ceca è importante disfarsi di queste forniture “il più rapidamente possibile”. Per farlo, tuttavia, Praga ha bisogno “dell’aiuto di amici e partner”. “Ci aiuterebbe se il progetto dell’oleodotto Tal Plus, che va dall’Italia all’Austria, potesse essere ottimizzato espandendone le capacità, cosicché ci sarà petrolio a sufficienza perché la Repubblica Ceca possa trasformarlo e produrre prodotti derivati”, ha dichiarato il ministro degli Esteri ceco. Su questo tema “chiedo al governo italiano e al popolo italiano di sostenere il progetto. Se non erro l’Eni detiene il 10 per cento del progetto e quindi l’Italia è un partner cruciale”, inoltre Praga è “pronta a finanziare l’espansione”. L’attuale governo ceco ha a cuore la sicurezza delle sue forniture energetiche e l’esigenza di liberarsi dalla dipendenza dagli approvvigionamenti dalla Russia. “Questo ci distingue dagli esecutivi precedenti”, ha precisato Lipavsky.

Il ministro ha definito le relazioni bilaterali con l’Italia “fruttuose”. “Forse dovremmo incontrarci più spesso ma l’Italia resta un attore europeo tra i principali e ogni tipo di politica di cui si discuta in Europa richiede una consultazione con l’Italia”, ha detto. “Essere in contatto con il mio collega italiano, Luigi Di Maio, è essenziale” tanto più alla luce del fatto che “nel secondo semestre del 2022 la Repubblica Ceca assumerà la presidenza di turno del Consiglio dell’Unione europea”. A proposito della riunione dei ministri degli esteri del Consiglio d’Europa di venerdì, Lipavsky reputa che siano state definite due cose fondamentali: “per prima cosa abbiamo convenuto che espellere la Russia dal Consiglio d’Europa è stata una decisione giusta; in secondo luogo, molti di noi hanno richiesto e hanno convenuto che i nostri sforzi a favore dell’Ucraina continuino”. Su questo punto il ministro ha attirato in particolare l’attenzione sulle “azioni orrende e barbariche commesse dalla Russia di Putin, che sta distruggendo non solo le basi del diritto internazionale su cui la nostra società è costruita, ma anche vite umane e città”.

