La ministra Carfagna: “Noi del terzo polo puntiamo alla continuità del governo Draghi”

Oggi nasce il terzo polo con l’accordo fra Calenda e Renzi. La ministra per il Sud, Mara Carfagna, in una intervista al “Corriere della Sera” spiega che cosa offre di diverso ai cittadini rispetto agli altri due schieramenti. “Tutto. Proponiamo agli italiani una scelta di continuità con il governo di salvezza nazionale di Mario Draghi, che è stata un’esperienza mal sopportata da entrambi i poli proprio perché profondamente diversa dalle abituali pratiche della politica italiana. Crediamo nella cultura del risultato, rifiutiamo la demagogia alla quale destra e sinistra continuano ad attingere a mani piene, scommettiamo sulle possibilità dell’Italia e non sulle sue paure”. In Italia spesso i programmi elettorali sono slogan che restano inattuati: “Non proponiamo slogan ma la continuità con un metodo già verificato, che ha prodotto risultati, quello del governo Draghi: 8 miliardi di riduzione delle tasse, oltre il 6 per cento di incremento del Pil nel 2021, oltre il 3 per cento nel 2022, quattrocentomila nuovi posti di lavoro in un anno, molti dei quali a tempo indeterminato, un Pnnr che finanzia la moltiplicazione dei servizi, delle opportunità e dello sviluppo in ogni area del Paese”.

Renzi e Calenda sono due liberisti in un paese di corporazioni, interessi stratificati, lobby inscalfibIli. A molti quello per il Terzo Polo potrebbe sembrare un voto a perdere: “Il voto a perdere è quello agli altri. Basta guardarne i risultati: dieci anni di instabilità e finte rivoluzioni che hanno affondato il Paese. Non abbiamo mai visto né la rivoluzione sovranista, né la rivoluzione grillina, né la rivoluzione di sinistra, ma solo un aumento della contrapposizione urlata e talvolta dell’odio. Credo che il Paese sia stufo di avventure: chiede protezione e serietà, un governo di cui fidarsi e a cui poter affidare il proprio futuro”, ha concluso Carfagna.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram