Il ministero degli Esteri cinese: “La visita della ministra tedesca a Taipei è un atto riprovevole”

La Cina esprime “forte disapprovazione” e si oppone fermamente all’atto “riprovevole” della ministra dell’Istruzione e della Ricerca tedesca, Bettina Stark-Watzinger, prima esponente del governo federale a viaggiare a Taiwan in 26 anni. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Wang Wenbin, nella sua conferenza stampa quotidiana. “La questione di Taiwan riguarda la sovranità e l’integrità territoriale della Cina. È il nucleo degli interessi fondamentali della Cina. Esiste una sola Cina al mondo e Taiwan è una parte inalienabile del territorio cinese. Il principio della Cina unica è una norma universalmente riconosciuta nelle relazioni internazionali, un consenso prevalente all’interno della comunità internazionale e il fondamento politico delle relazioni Cina-Germania”, ha affermato il portavoce. “Chiediamo alla parte tedesca di rispettare il principio della Cina unica, di smettere immediatamente di interagire e di inviare segnali sbagliati alle forze separatiste di ‘indipendenza di Taiwan’ e di smettere di usare la questione di Taiwan come pretesto per interferire negli affari interni della Cina. Faremo ciò che è necessario per difendere risolutamente la sovranità e l’integrità territoriale della Cina”, conclude la dichiarazione.

L’obiettivo della visita, si legge in un comunicato del ministero dell’Istruzione e della Ricerca tedesco, è “rafforzare ed espandere la cooperazione con Taiwan nella scienza, nella ricerca e nell’istruzione”. L’isola è, infatti, “una sede high-tech e un leader mondiale nello sviluppo e nella produzione di semiconduttori in particolare”. La visita dell’esponente del Partito liberaldemocratico (Fdp) a Taipei dovrebbe contribuire a una maggiore cooperazione tra Germania e Taiwan nei settori della ricerca sui semiconduttori, sull’idrogeno verde e sulle batterie. Stark-Watzinger incontrerà il ministro di Scienza, Istruzione e Digitale di Taiwan, rispettivamente Tsung-Tsong Wu, Wen-Chung Pan e Audrey Tang. Inoltre, l’esponente del governo federale intende informarsi sul sistema scientifico e di istruzione taiwanese. Un ulteriore tema è l’espansione della cooperazione nel campo della ricerca e della competenza linguistica in mandarino. L’obiettivo “creare competenze cinesi indipendenti in Germania”.

Secondo il ministero dell’Istruzione e della Ricerca tedesco, la visita di Stark-Watzinger a Taipei è “parte della diversificazione dei partenariati internazionali” della Germania con Paesi sulle medesime posizioni nella cooperazione scientifica globale. Il dicastero ha aggiunto: “Taiwan è un partner importante, affidabile e degno di fiducia, ad esempio nell’istruzione, nella ricerca e nella politica digitale”. Germania e Taiwan “condividono gli stessi valori e si impegnano nei loro confronti: pace, libertà, diritti umani”. Quella di Stark-Watzinger sarà “un visita tecnica a livello ministeriale”. L’obiettivo pare essere non irritare la Cina, la cui ambasciata a Berlino aveva chiesto di “non stabilire alcun contatto ufficiale con Taiwan”, quando a dicembre del 2022 vennero resi noti i piani della ministra dell’Istruzione e della Ricerca tedesca di recarsi a Taipei. L’ultimo esponente di un governo federale a visitare Taiwan è stato, nel 1997, Guenter Rexrodt, allora ministro dell’Economia ed esponente della Fdp come Stark-Watzinger.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram