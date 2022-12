Il Mes della discordia agita la maggioranza

Ad oggi l’Italia è l’unico Paese dell’Ue che non ha ancora ratificato il nuovo Mes, il fondo salva-stati che nella sua prima versione era stato negoziato dal governo Conte I e poi approvato dal Conte II. E non è detto che la sua ratifica sia dietro l’angolo, o che si resti l’unico Paese a non aver apposto la sua firma sul nuovo trattato. Per la maggioranza di governo quello del Mes rimane un problema, viste le perplessità, per non dire i no, che provengono ancora da Fratelli d’Italia e dalla Lega, mentre Forza Italia, a cominciare dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, teme che la mancata ratifica finisca per isolare l’Italia nel consesso europeo. Il che non significa che anche a Forza Italia l’ex fondo salva-stati piaccia così com’è.

Come per il patto di stabilità, anche sul Mes si invocano modifiche e cambiamenti ma tutti si rendono conto che una revisione dei meccanismi che stanno alla base del Mes sarebbe quasi impossibile, dopo che tutti gli altri Paesi lo hanno accolto e ratificato. Riaprire una trattativa a livello comunitario viene considerato difficile se non impossibile e servirebbero mesi per arrivare ad un accordo finale. Ecco perché il Mes rimane sullo sfondo delle discussioni del nuovo esecutivo di centrodestra, anche se tutti sanno che prima o poi la questione dovrà essere risolta con un sì o con un no.

Preso atto che le modifiche al provvedimento risultano difficili e quasi impraticabili, c’è chi pensa – ad esempio lo stesso ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti – che la questione debba tornare nelle aule parlamentari da dove potrebbe arrivare il via libera, magari dopo un dibattito che segnali le criticità del Mes, sottolineando la necessità di alcune modifiche. La verità è che la questione non può essere rimandata oltre: prendere tempo alla fine non servirà più e con i primi mesi del nuovo anno non si potrà posticipare oltre il dibattito sul Mes. Anche a livello parlamentare, visto che il Terzo Polo ha già fatto sapere che a gennaio verrà presentato un disegno di legge di ratifica del meccanismo salva-stati. Se ci fosse, invece, un no del Parlamento, resterebbe in vigore il vecchio Mes, approvato dal Conte II, e non è detto che sia un vantaggio per il nostro Paese.

