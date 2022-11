Il leader della rete Haqqani alla Cnn: “Vogliamo buoni rapporti con gli Usa e con il mondo”

L’emirato islamico dell’Afghanistan “vuole buone relazioni con gli Stati Uniti e la comunità internazionale”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno del governo ad interim non riconosciuto dei talebani, Sirajuddin Haqqani, leader della famigerata rete Haqqani, il gruppo estremista islamico considerato l’ala più dura del movimento dei talebani, in un’intervista rilasciata alla “Cnn”. Nella sua prima apparizione davanti alle telecamere a volto scoperto, Haqqani (uno degli esponenti talebani ricercato dall’Fbi), ha affermato che i talebani restano impegnati nel rispetto dell’accordo di Doha nel febbraio del 2020 precisando che è entrata in vigore una tregua. “Noi, come nazione, ci consideriamo parte della comunità internazionale e desideriamo relazioni cordiali con tutti i paesi, compresi gli Stati Uniti”, ha dichiarato Haqqani. “Vorrei fare una piccola precisazione. Il periodo degli ultimi 20 anni è stato una situazione di combattimento difensivo e di guerra. Quando l’accordo è stato fatto a Doha, abbiamo deciso che non ne avremmo parlato. In futuro vorremmo avere buone relazioni con gli Stati Uniti e la comunità internazionale”, ha affermato.

Rispondendo ad una domanda sul trattamento delle donne da parte del regime talebano, il leader della rete Haqqani ha osservato che “non c’è nessuno” che “si opponga all’istruzione per le donne” in Afghanistan, osservando che presto si avranno “buone notizie sull’educazione delle ragazze” e che il governo sta sviluppando un meccanismo al riguardo. “Crediamo tutti che l’educazione sia stata creata come una benedizione di Dio, che è stata resa essenziale sia per gli uomini che per le donne. Come ho detto prima, non c’è nessuno che si opponga all’istruzione”, ha detto Haqqani. “Il problema è l’educazione basata sul modo di pensare e di intendere afgano, l’aspetto culturale dell’Afghanistan. Dobbiamo organizzare le regole secondo i principi islamici”, ha affermato. Nell’intervista, Haqqani ha ribadito ancora una volta la sua assicurazione che il suolo afgano non sarà minacciato da nessuno, alludendo alla presenza di terroristi in grado di colpire i Paesi occidentali.

Haqqani è stato fotografato per la prima volta in pubblico a volto scoperto a inizio marzo durante una cerimonia di arruolamento delle reclute della polizia afgana. In precedenza il ministro dell’Interno era stato fotografato chiaramente solo di spalle. Prima del ritorno dei talebani, Haqqani era il più anziano dei tre vice del leader del movimento estremista Hibatullah Akhundzada. Haqqani è a capo di un potente sottogruppo dei talebani accusato di alcune delle peggiori violenze degli ultimi 20 anni. Gli Stati Uniti hanno offerto una ricompensa fino a 10 milioni di dollari per le informazioni che potrebbero portare al suo arresto, affermando che era responsabile di una serie di attacchi terroristici. La rete Haqqani, fondata negli anni ’70 da Jalaluddin Haqqani, ha combattuto durante la guerra contro l’occupazione sovietica durata dal 1979 al 1989. Sirajuddin Haqqani, che si ritiene abbia circa 40 anni, figlio di Jalaluddin è succeduto al padre alla guida del gruppo estremista dopo la sua morte nel 2018.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram