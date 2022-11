Il Lazio possibile laboratorio di un nuovo centrosinistra, ma determinante sarà il congresso del Pd

Nonostante i malumori della sinistra del Partito democratico, l’accordo sembra fatto: alle prossime regionali del Lazio il candidato del centrosinistra sarà l’ex assessore alla Sanità della giunta Zingaretti, Alessio D’Amato.

Pd e Terzo polo hanno deciso di riprendere un dialogo che sembrava archiviato, insieme al famoso campo largo favoleggiato da Enrico Letta. L’accordo con Carlo Calenda e Matteo Renzi taglia fuori il Movimento 5 stelle e archivia definitivamente quella grande alleanza che doveva nascere alla vigilia delle elezioni politiche dello scorso 25 settembre, e che è invece naufragata tra veti e aspirazioni diverse: quella di Conte, che punta a erodere voti al Partito democratico da sinistra, e quella del Terzo polo, che intende condizionare le scelte del Pd da una posizione centrista.

Per ora il primo punto lo ha segnato proprio la formazione di Calenda e Renzi. Un segnale che in futuro potrebbe avere significato a livello nazionale e che potrebbe segnare anche a livello parlamentare un possibile accordo per una posizione comune nel gestire l’opposizione al governo di centrodestra. A sfidare dunque nel Lazio il candidato del centrodestra, quasi certamente Fabrizio Rampelli, uomo di fiducia di Giorgia Meloni, sarà Alessio D’Amato. Mancheranno, come si è detto, all’ex assessore alla Sanità della giunta regionale i voti di un Movimento 5 stelle alle prese, peraltro, con una guerra fra le correnti interne che proprio nel Lazio hanno contraddistinto la storia della formazione guidata da Giuseppe Conte.

Si riapre così un dialogo che sembra quasi naturale e logico tra la sinistra rappresentata dal Pd e il centro rappresentato da Calenda. Si tratta di un superamento della teoria di Enrico Letta ma anche di quella fusione fredda tra ex comunisti ed ex democristiani che fu all’origine della nascita del Partito democratico, nonché dei suoi tanti problemi: di leadership e d’identità politica. Semmai, non si capisce perché quel che sembra poter funzionare nel Lazio non funzionerà in Lombardia, dove il Pd ha deciso di presentare un proprio candidato, dicendo no all’ipotesi di far convergere i propri voti su Letizia Moratti che si presenta sotto le insegne del Terzo polo.

