Il gruppo cinese Huawei tra i finanziatori della Conferenza per la sicurezza cibernetica di Potsdam

Il gruppo telecomunicazioni cinese Huawei è tra i finanziatori della Conferenza per la sicurezza cibernetica nazionale che l’Istituto “Hasso Plattner” dell’Università di Potsdam (Hpi) organizza a cadenza annuale nel capoluogo del Brandeburgo. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, aggiungendo che l’Hpi non ha reso noto il contributo dell’azienda sospettata di effettuare attività di spionaggio per conto dell’intelligence di Pechino. Alla guida del dipartimento per la sicurezza informatica dell’Hpi, Christian Doerr ha dichiarato che l’istituto non divulga informazioni sui finanziamenti di nessun partner, non soltanto di Huawei. Doerr ha aggiunto che, “come istituzione scientifica”, alla Conferenza per la sicurezza cibernetica nazionale, l’Hpi intende raccogliere “informazioni e opinioni diverse”. Le conclusioni che se ne traggono “devono essere decise nel processo politico”. Poiché è tra i principali fornitori di telecomunicazioni e tecnologia dell’informazione al mondo, Huawei è “un attore rilevante” e quindi partner dell’evento dal 2019. Tuttavia, come sottolineato da Doerr i partecipanti alla conferenza, che quest’anno si è svolta il 19 e 20 aprile, sono stati “esplicitamente invitati da un’ampia varietà di aree per poter discutere aspetti importanti in maniera controversa”.

Doerr ha quindi osservato: “Stiamo espressamente promuovendo la discussione di tutte le questioni rilevanti per la sicurezza e critiche della sicurezza informatica”. Non è ancora chiaro se la Conferenza per la sicurezza cibernetica nazionale continuerà a lavorare con Huawei come partner in futuro. Al riguardo, Doerr ha affermato che l’Hpi valuta e discute “ogni anno” la composizione dei partner e lo svolgimento dell’evento. Doerr ha quindi evidenziato che è “sempre importante offrire a tutti gli attori interessati una piattaforma neutrale per condurre discussioni approfondite e interessanti”, mentre sono “sempre sotto controllo” la situazione della sicurezza e le sue attuali valutazioni da parte delle autorità competenti.

Con Huawei, altre 12 società sono elencate come sostenitori dell’evento, tra cui il fornitore di reti statunitense Cisco, Google, Microsoft, il gruppo per i software tedesco Sap e Deutsche Telekom. Alla conferenza partecipano tradizionalmente i vertici dell’apparato di sicurezza della Germania. Tra questi, a margine dell’incontro, ha rilasciato alcune dichiarazioni Sinan Selen, vicedirettore dell’Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l’agenzia di intelligence interna della Germania. In particolare, il funzionario si è detto preoccupato per l’installazione di competenti di Huawei nella rete di telefonia mobile del Paese e per il loro impiego da parte delle Ferrovie tedesche (Db). Una dichiarazione simile è stata rilasciata durante la conferenza dal generale di brigata dell’esercito Wolfgang Wien, vicedirettore del Servizio federale per le informazioni (Bnd), l’agenzia di intelligence esterna tedesca. Per Wien, la Cina offre “infinite opportunità di crescita economica”, ma la Germania deve affrontare a viso aperto questo suo “partner in affari” e sapere se le sue attività sono oneste o controllato dallo Stato. Il vicedirettore del Bnd ha quindi avvertito che si dovrebbe usare cautela con le società cinesi che potrebbero essere controllate da Pechino e dovrebbero “ricavare” informazioni”.

Al governo tedesco è noto da tempo il legame di Huawei e del gruppo per le telecomunicazioni cinese Zte con le autorità della Cina. In particolare, l’esecutivo federale ha comunicato che “entrambe le società sono sotto il controllo del Partito comunista cinese (Pcc) a vari livelli”. Il riferimento è alle cellule della formazione che il diritto societario della Cina autorizza a istituire nelle imprese per svolgervi attività di partito qualora vi lavorino tre o più membri del Pcc. Secondo il governo di Berlino, “ciò conferisce al Pcc la capacità legale ed effettiva di garantire efficacemente il raggiungimento degli obiettivi politici influenzando la gestione e le politiche aziendali”. In base alle conoscenze del governo federale cellule del Pcc sono presenti sia in Huawei sia in Zte In particolare, nel primo gruppo, sono iscritti al partito sia il fondatore e amministratore delegato, Ren Zhengfei, sia il presidente del consiglio di amministrazione, Liang Hua.

