Il governo Lula sarà composto da 37 ministeri

La riorganizzazione non comporterà un aumento di spesa, ha specificato il capo di Gabinetto, Rui Costa. Che ha annunciato anche la creazione di un dipartimento per i Cambiamenti climatici

Il governo di Luiz Inacio Lula da Silva, presidente eletto del Brasile, avrà 37 ministeri, contro gli attuali 23. Lo ha annunciato il futuro capo di Gabinetto e attuale governatore dello Stato di Bahia, Rui Costa, dopo un incontro con Lula, con la presidente del Partito dei lavoratori (Pt), Gleisi Hoffmann, e col presidente della Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale (Bndes), Aloizio Mercadante. Costa ha anticipato che alcuni dicasteri saranno smembrati. Quello dell’Economia sarà diviso in quattro: Finanze, Pianificazione, Gestione e sviluppo, Industria e commercio; quello delle Infrastrutture in due: Trasporti e Porti e aeroporti. Inoltre, saranno ripristinati i ministeri della Pesca, delle Città e dello Sport. Costa ha precisato che la riorganizzazione non comporterà un aumento di spesa. Al momento, oltre al nome di Costa, sono stati annunciati quelli di Fernando Haddad come ministro delle Finanze, di José Mucio Monteiro per la Difesa, di Mauro Vieira per gli Esteri, di Flavio Dino per la Giustizia e di Margareth Menezes per la Cultura.

Per quanto riguarda la Difesa, il ministro designato Mucio Monteiro ha già organizzato un incontro con Lula e i futuri comandanti generali delle forze armate. Al vertice hanno preso parte il generale dell’Esercito Julio Cesar de Arruda; l’ammiraglio della flotta, Marcos Sampaio Olsen, attuale comandante delle operazioni navali della Marina; il generale di squadra aerea Marcelo Kanitz Damasceno, attuale capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare, e l’ammiraglio di squadra Renato Rodrigues de Aguiar Freire, attuale capo di Stato maggiore della Marina, in lizza per assumere l’incarico di capo di Stato maggiore delle Forze armate riunite.

La prassi costituzionale in Brasile prevede il cambio del comando delle forze armate a ogni cambio di mandato presidenziale. Sempre per prassi la tendenza dei nuovi presidenti è indicare il generale più anziano per l’incarico di comandante generale di ciascuna forza armata. Il presidente Lula ha confermato che manterrà la consuetudine, ha chiesto ai futuri comandanti di presentare una relazione dettagliata sullo stato delle forze armate entro i primi 30 giorni di governo e ha affermato di voler investire in scienza e tecnologia militare, incoraggiando progetti strategici per le forze armate.

Il ministro designato per gli Esteri, Vieira, invece, ha annunciato che creerà un dipartimento per i Cambiamenti climatici. “La salvaguardia dell’ambiente, e in particolare dell’Amazzonia, è una priorità ampiamente dichiarata dal presidente Luiz Inacio Lula da Silva. E anche in politica estera sarà un tema di grande importanza. Ho intenzione di creare una segreteria all’interno della struttura del ministero degli Esteri che si occuperà di clima, ambiente ed energia, affinché questi temi vengano affrontati con congiuntamente”, ha dichiarato in un’intervista a “GloboNews”.

Vieira ha anche affermato di aver ricevuto indicazioni esplicite da Lula affinché il Brasile faccia domanda per ospitare la prossima Conferenza sul Clima dell’Onu, Cop 30, che nel 2025 spetta all’America Latina. Più volte il presidente eletto ha rivendicato la decisione di riportare la questione ambientale in cima all’agenda politica del Brasile, accusando il capo dello Stato uscente, Jair Bolsonaro, di aver trascurato soprattutto la causa dell’Amazzonia.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram