Il governo britannico nega le elezioni all’Irlanda del Nord

Il governo del Regno Unito ha fatto retromarcia sulla prospettiva di indire elezioni in Irlanda del Nord, dove permane lo stallo politico successivo al voto dello scorso maggio. La scorsa settimana si era giunti alla scadenza dei termini fissati dalla legge per costituire un esecutivo che rispettasse i parametri di condivisione dei poteri a Belfast, fissati dall’Accordo del Venerdì santo. Tale dinamica, la cui responsabilità ricade principalmente sul Partito democratico unionista (Dup), fautore del boicottaggio al Parlamento locale, lo Stormont, sembrava condurre inevitabilmente al voto anticipato, da tenersi a dicembre. Le autorità di Londra hanno però comunicato oggi l’intenzione di non indire nuove elezioni, come ha reso noto il ministro per l’Irlanda del Nord, Chris Heaton-Harris, che ha spiegato di aver tenuto conto delle “sincere preoccupazioni” emerse nella nazione devoluta.

Da Dublino sono arrivati subito segnali positivi, come sottolineato dal ministro degli Esteri Simon Coveney, felice sia stata scongiurata la prospettiva di un ritorno alle urne a Belfast prima delle festività natalizie. Tale notizia “è benvenuta e crea spazio per dei passi avanti”, ha commentato il capo della diplomazia irlandese, che già nei giorni scorsi aveva spiegato come nuove elezioni sarebbero state “non necessarie e non di aiuto” nello sbloccare la crisi politica, sorta in particolare per la richiesta del Dup di ottenere dei cambiamenti radicali riguardo gli accordi commerciali post-Brexit per l’Irlanda del Nord. Con tutta probabilità, questo tema sarebbe nuovamente divenuto terreno di scontro in campagna elettorale, esacerbando ulteriormente le posizioni tra i partiti nordirlandesi. In proposito si è espresso anche il premier di Dublino (taoiseach), Micheal Martin, che ha definito ormai “inadeguato” per gli scopi prefissi il sistema di condivisione dei poteri istituito a Belfast, collegato a un meccanismo elettorale che “fomenta i populismi”. In questa prospettiva, lo stesso governo di Londra sembra temere l’emergere di nuove tensioni in una fase in cui l’attenzione di Downing Street è centrata sull’economia e sul piano fiscale che dovrebbe venire presentato a metà mese dal cancelliere dello Scacchiere, Jeremy Hunt. Il premier Rishi Sunak, consapevole della complessità del dossier post Brexit, preferirebbe dunque aspettare e non forzare la mano su una situazione già di difficile gestione. C’è poi da aggiungere che difficilmente le posizioni all’interno dello Stormont potrebbero cambiare dopo un nuovo voto, con il rischio anzi che il Dup perda altri consensi dopo il cattivo risultato conseguito lo scorso maggio, una prospettiva non gradita dalle autorità di Londra.

La questione che resta in sospeso è come il governo britannico potrà giustificare il posticipo delle elezioni: l’attuale normativa richiede infatti che si torni alle urne entro 12 settimane dalla scadenza dei termini per la formazione di un accordo a Belfast, e lo stesso Heaton-Harris si è preso tempo per spiegare come intende agire, rimandando le delucidazioni tecniche alla prossima settimana. Nei giorni scorsi il quotidiano “Financial Times” ha evidenziato quattro possibili soluzioni alla crisi attuale, che vanno da scenari piuttosto improbabili come la riunificazione della Repubblica d’Irlanda con l’Irlanda del Nord o il ritorno del potere decisionale sulla nazione devoluta nelle mani di Westminster, fino a prospettive più pratiche ma egualmente di difficile realizzazione, come una revisione del sistema di condivisione delle istituzioni tra unionisti e nazionalisti, insito nell’Accordo del Venerdì santo. L’ultima soluzione citata dal quotidiano londinese è il superamento del protocollo sull’Irlanda del Nord, che però richiederebbe un ingente sforzo diplomatico da parte del Regno Unito come dell’Unione europea, oltre a una difficile mediazione parlamentare per l’esecutivo di Sunak. Downing Street ha quindi deciso di prendere tempo e di assecondare almeno per ora le richieste “attendiste” arrivate dal territorio nordirlandese e da Dublino.

