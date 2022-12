Il Giappone stanzierà 30 miliardi di dollari per finanziare progetti di sviluppo in Africa

La decisione giunge nel quadro di una rinnovata volontà di cooperare con il continente africano in un momento in cui l'invasione russa dell'Ucraina ha minacciato l'ordine globale

Il Giappone destinerà 30 miliardi di dollari ai governi dell’Africa per finanziare progetti di sviluppo nei prossimi tre anni, nel quadro di una rinnovata volontà di cooperare con il continente in un momento in cui l’invasione russa dell’Ucraina ha minacciato l’ordine globale. Lo ha dichiarato il primo ministro giapponese Fumio Kishida, intervenuto oggi all’ottava Conferenza internazionale di Tokyo sullo sviluppo africano, in corso in Tunisia.

“Se rinunciamo a una società basata su regole e consentiamo modifiche unilaterali dello status quo con la forza, l’impatto colpirà non solo l’Africa, ma tutto il mondo”, ha detto Kishida parlando in collegamento video a causa della sua positività al Covid-19. Kishida ha assicurato che Tokyo lavorerà per garantire le spedizioni di grano in Africa in una situazione di carenza globale. Ulteriori somme inferiori, ha aggiunto il premier, saranno stanziate per progetti sulla sicurezza alimentare da realizzare in coordinamento con la Banca africana di sviluppo.

