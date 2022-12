Il Fmi approva aiuti per 3 miliardi di dollari in favore dell’Egitto

Il consiglio esecutivo del Fondo monetario internazionale (Fmi) ha approvato un pacchetto di sostegno finanziario a favore dell’Egitto di 3 miliardi di dollari per 46 mesi. È quanto annunciato in una nota dell’Fmi diramata nella serata di ieri, in cui si precisa che l’obiettivo è “ripristinare la stabilità macroeconomica” del Paese nordafricano, le sue riserve, “migliorare la resilienza agli shock e spianare la strada verso una crescita inclusiva guidata dal settore privato”.

Il pacchetto è legato al programma Extended Fund Facility (EFF) e prevede un passaggio duraturo a un regime di tassi di cambio flessibili, una politica monetaria volta a ridurre gradualmente l’inflazione, consolidamento fiscale e gestione del debito, il rafforzamento di ammortizzatori sociali per proteggere i più vulnerabili, e riforme strutturali di ampio respiro per ridurre l’impronta dello Stato, favorire condizioni di parità tra tutti gli attori economici, facilitare la crescita guidata dal settore privato e rafforzare la governance e la trasparenza nel settore pubblico.

La decisione del consiglio esecutivo prevede un esborso immediato di circa 347 milioni di dollari, che contribuirà a “soddisfare le esigenze della bilancia dei pagamenti e a fornire sostegno al bilancio”. Le autorità egiziane, fa sapere l’Fmi, hanno anche richiesto l’accesso nell’ambito dello strumento per la resilienza e la sostenibilità (Rsf), che potrebbe fornire fino a un ulteriore miliardo di diritti speciali di prelievo per sostenere il raggiungimento degli obiettivi politici nel quadro della lotta al cambiamento climatico. Si prevede che le discussioni avranno luogo nel corso di future revisioni. Con l’Eff, si legge poi nella nota, potrebbe essere possibile mobilitare finanziamenti aggiuntivi dai partner internazionali e regionali dell’Egitto, tra cui i Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg), per quasi 14 miliardi di dollari, attraverso la dismissione di beni di proprietà statale e forme tradizionali di finanziamento da parte di creditori multilaterali e bilaterali.

“L’Egitto ha mostrato resilienza alla crisi del Covid-19, grazie ai precedenti programmi sostenuti dal Fondo. Mentre la ripresa economica ha acquisito slancio nel 2021, gli squilibri si sono acuiti tra un tasso di cambio stabile, un debito pubblico elevato e riforme strutturali ritardate. Il conflitto russo-ucraino ha cristallizzato queste vulnerabilità preesistenti, innescando deflussi di capitali e, nel contesto di un tasso di cambio ancora stabilizzato, ha ridotto le riserve valutarie della Banca centrale e le attività nette sull’estero delle banche e ha ampliato il disallineamento del tasso di cambio”, ha dichiarato Kristalina Georgieva, amministratore delegato e presidente del consiglio di amministrazione dell’Fmi a seguito della discussione, aggiungendo: “Il recente impegno delle autorità (egiziane) a un passaggio duraturo a un regime di tassi di cambio flessibili e all’allentamento delle precedenti distorsioni politiche, sostenuto da un inasprimento anticipato della politica monetaria e da ulteriori miglioramenti della rete di sicurezza sociale, sono passi positivi”.

Le finanze dell’Egitto, che già soffrivano di un debito elevato e di una mancanza di valuta estera, si sono deteriorate bruscamente dopo l’invasione russa dell’Ucraina, che ha spinto gli investitori stranieri a ritirare dal paese circa 20 miliardi di dollari in poche settimane. Il tasso di povertà nel Paese arabo più popoloso al mondo con oltre 100 milioni di abitanti è del 29,7 per cento, secondo l’Agenzia di statistiche nazionale Capmas. Tuttavia, il dato risale al periodo 2019-2020 e non tiene conto delle conseguenze della pandemia di Covid-19 che potrebbero aver modificato la situazione. L’Egitto ha liberalizzato la valuta nazionale nel 2016, mantenendo però il tasso di cambio all’interno di banda di oscillazione per evitare eccessive fluttuazioni potenzialmente dannose per l’economia del Paese nordafricano. In una precedente intervista ad “Al Arabiya”, Hisham Ezz al Arab, consigliere del governatore della Banca centrale, aveva affermato che ogni aumento del 10 per cento del tasso di cambio del dollaro rispetto alla sterlina si traduce in un aumento del 4 per cento dell’inflazione in Egitto, mentre il calo del 10 per cento del dollaro rispetto alla sterlina riduce l’inflazione dello 0,5 per cento. Secondo il consulente del governatore della Banca centrale, il debito egiziano rappresenta l’80 per cento del prodotto interno lordo, una percentuale bassa rispetto alla media globale.

