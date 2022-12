Il direttore della Cia: “I rischi di una guerra a Taiwan aumenteranno nei prossimi anni”

In un'intervista alla "Pbs", William Burns ha spiegato: “Alla Cia non abbiamo priorità più alta di Taiwan e della sfida geopolitica a lungo termine che la Cina di Xi pone”

L’ambizione della Cina di controllare Taiwan potrebbe portare a un conflitto tra qualche anno. Lo ha dichiarato William Burns, direttore della Cia, in un’intervista all’emittente televisiva “Pbs”. Il capo dell’agenzia di intelligence Usa ha spiegato che la questione non andrebbe misurata “in termini di mesi o di un anno” e ha ribadito che la preferenza di Pechino è arrivare al controllo “con mezzi diversi dall’uso della forza”. “Tuttavia sappiamo che ha anche incaricato i suoi vertici militari di essere pronti entro il 2027 a lanciare una guerra. E quindi penso che (…) più si va avanti in questo decennio, maggiori sono i rischi di un conflitto militare”. “Alla Cia non abbiamo priorità più alta di Taiwan e della sfida geopolitica a lungo termine che la Cina di Xi pone”, ha sottolineato Burns, ricordando che nei due anni della sua direzione è stato istituito “un nuovo centro di missione”, cioè un nuovo “blocco organizzativo”, focalizzato sulla Cina, sul quale sono state spostate risorse e persone, poiché si tratta di “una competizione globale”.

Secondo il direttore della Cia, il presidente Xi Jinping è uscito rafforzato dall’ultimo congresso del Partito comunista cinese: si trova “nella posizione più forte di qualsiasi leader cinese probabilmente dai tempi di Mao”. Tuttavia, si sono viste “espressioni di frustrazione nelle strade per la politica zero Covid” e “i dati sulla crescita economica della Cina sono ora ai minimi storici”. A suo parere “la priorità di questa leadership cinese per il controllo e l’ordine, che a volte va anche a scapito del buon senso economico (…) può avere un impatto sull’innovazione tecnologica e su tutto il resto nel tempo”.

Riguardo a TikTok, Burns ha detto di condividere la posizione del direttore dell’Fbi, Christopher Wray, secondo il quale la piattaforma rappresenta una minaccia per la sicurezza nazionale: “Penso che sia una vera preoccupazione per il governo degli Stati Uniti, nel senso che, poiché la società madre di TikTok è una società cinese, il governo cinese è in grado di insistere per estrarre i dati privati di molti utenti di TikTok in questo Paese, e anche per modellare il contenuto di ciò che accade su TikTok per soddisfare gli interessi della leadership cinese”. Secondo il direttore della Cia i giovani che utilizzano il social network dei video dovrebbero stare “molto attenti”.

