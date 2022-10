Il custode di Terra santa a Nova: “Il ritorno dei pellegrini è segno di apertura e speranza”

Le celebrazioni del 2022 giungono in momento di particolare tensione a livello globale e regionale, con la guerra in Ucraina che sta avendo conseguenze catastrofiche sui Paesi più fragili del Medio Oriente, e un risorgere delle violenze tra israeliani e palestinesi in Israele e Cisgiordania

Le celebrazioni della Settimana santa entrano nel vivo a Gerusalemme dove per la prima volta dallo scoppio della pandemia di Covid-19 si assiste all'afflusso di pellegrini provenienti da tutto il mondo. "Il ritorno dei pellegrini è un segno di apertura e di speranza" afferma ad "Agenzia Nova", il custode di Terra santa, padre Francesco Patton. Secondo il sacerdote che guida la Custodia di Terra Santa dal maggio 2016, alla processione della Domenica della Palme del 10 aprile scorso hanno preso parte circa 6.000 fedeli "numeri che fanno ben sperare per una ripresa" dei flussi di pellegrini.

Le celebrazioni della Settimana santa hanno preso il via il 10 aprile con la processione da Beitfage a Gerusalemme e sono proseguite lo scorso 11 aprile a Betania nel santuario della Resurrezione di Lazzaro. Per oggi, Giovedì santo le celebrazioni prendono il via nel Santo Sepolcro per la messa della Cena del Signore per concludersi nella Basilica dell’Agonia del Getsemani. Domani, Venerdì Santo Gerusalemme vedrà nuovamente i pellegrini prendere parte alla Via Crucis per le strade della Città vecchia e la rappresentazione del cosiddetto “funerale di Gesù”, sacra rappresentazione che mette in scena i vari atti della Passione. Il Sabato Santo le celebrazioni si terranno all’interno del Santo Sepolcro per tutta la giornata. Infine, per il Lunedì dell’Angelo le funzioni celebrano il cammino dei discepoli di Emmaus, con le celebrazioni che avranno il loro fulcro presso il santuario francescano di Al Qubeibeh.

Il 2019 ha rappresentato un record di pellegrini in Terra santa, per un totale di 630 mila persone che hanno visitato i luoghi santi della cristianità, con circa 493 mila fedeli cattolici. La pandemia di Covid-19 ha arrestato i flussi nel 2020, con le celebrazioni della Settimana santa che si sono celebrate senza fedeli a causa delle restrizioni imposte dallo Stato di Israele. Nel 2021 alle celebrazioni hanno potuto assistere gruppi di fedeli, in maggioranza cristiani residenti nello Stato ebraico e in Cisgiordania, mentre nessun permesso di uscita è stato concesso ai cristiani della Striscia di Gaza. Per quest’anno lo Stato di Israele ha concesso 722 permessi per consentire alla minoranza cristiana che vive nell’enclave palestinese di celebrare la Pasqua a Gerusalemme. Secondo le statistiche ufficiali, i cristiani in Israele sono circa 185 mila (di cui l’80 per cento sono di origine araba), su una popolazione di 9,4 milioni di abitanti. Secondo dati risalenti al 2017, nei Territori palestinesi (Cisgiordania e Striscia di Gaza) vivevano 46.850 cristiani delle varie denominazioni.

“Il ritorno dei pellegrini – prosegue padre Patton – è molto importante perché sono di grande aiuto per i cristiani locali che in questo modo si sentono parte di una famiglia molto più grande che è la realtà della Chiesa universale. Inoltre, sono un elemento che induce a ridurre gli atti di violenza a livello locale”. Come sottolinea il custode di Terra santa, “quando vi sono i pellegrini si assiste ad una riduzione e a una migliore gestione delle tensioni”. Padre Patton osserva inoltre che la riapertura post-pandemia è di importanza fondamentale, perché consente nuovamente la possibilità di “avere un ponte tra la Terra santa e il resto del mondo”, sostenendo anche la colletta pro-Terra santa, “gesto di solidarietà che è fondamentale per la sopravvivenza delle comunità cristiane e per portare avanti sia le opere pastorali che le opere sociali”. La Custodia di Terra santa dispone infatti di 15 scuole di ogni ordine e grado in tre diversi continenti, offrendo istruzione a quasi 12.000 studenti di tutte le fedi religiose.

Le celebrazioni della Settimana santa giungono in un momento di particolare crisi sia livello globale con la guerra in corso in Ucraina, che regionale, con una nuova escalation di violenza tra israeliani e palestinesi che ha portato a ben quattro attentati nello Stato ebraico nelle ultime settimane, costati 14 morti, e nuovi scontri in Cisgiordania che finora hanno provocato oltre 20 morti. Secondo padre Patton, in un contesto come quello che l’umanità sta vivendo legato alla crisi in Ucraina, il significato della Pasqua è quello della “riconciliazione dell’umanità e per portare l’umanità oltre rispetto agli elementi come peccato e morte”. “Chi ancora oggi pensa di poter risolvere i problemi con la violenza, assecondando il male anziché contrastandolo, di per sé è un perdente. Soprattutto quando sperimentiamo queste situazioni di guerra abbiamo bisogno di tornare ad attingere al mistero Pasquale altrimenti le guerre saranno infinite”, afferma.

Il custode di Terra santa ha inoltre sottolineato come a causa della guerra in Ucraina la regione stia assistendo ad una crisi economica senza precedenti che va ad insistere su situazioni già critiche, in particolare in Libano. “La crisi economica in Libano ha raggiunto negli ultimi anni una gravità estrema portando quello che era un tempo era considerato uno dei Paesi più benestanti di tutto il Medio Oriente a dei livelli di povertà prima inimmaginabili”, afferma padre Patton. Per il sacerdote, la situazione non è diversa in Siria, Paese che è entrato quest’anno nel dodicesimo anno di guerra e “dove le immagini che vediamo oggi in Ucraina” sono molto simili a quelle di città siriane colpite dal conflitto, come Homs, Aleppo, Idlib, Raqqa. “Il problema alimentare provocato dalla guerra in Ucraina riguarda buona parte del Medio Oriente e vi è il rischio che situazioni di povertà peggiorino anziché migliorare. Questa è una ragione ulteriore per indirizzare la nostra preghiera affinché i contendenti depongano le armi”, sottolinea padre Patton.

In merito alla visita di papa Francesco in Libano, prevista per metà giugno, ma ancora da confermare ufficialmente, il custode di Terra santa sottolinea che porterà “al Paese un segnale di unità”. Infatti, come fa notare il sacerdote, uno dei problemi maggiori del Libano è legato al fatto che le tante componenti interne – cristiani, sunniti e sciiti – vivono in un sistema, politico ed economico, “ormai bloccato”. Il Papa, prosegue padre Patton, “porterà anche un desiderio di superamento di questo tipo di ostacolo, di divisione di frammentazione, come avvenuto in Iraq”. Per il custode di Terra santa la missione apostolica di papa Francesco in Iraq, avvenuta dal 5 all’8 marzo del 2021, “è stata una benedizione e un segno di rinascita per tutte le componenti religiose, non solo per i cristiani”. “In genere quando il Papa va in un luogo dà una spinta a un maggior bene. L’ho percepito quando il Papa è andato a Cipro lo scorso dicembre. Qui il Santo Padre ha saputo incoraggiare una comunità piccola a vivere questa missione di accoglienza dei rifugiati”. Secondo padre Patton “il Papa non fa miracoli, ma motiva le persone a un approccio e un atteggiamento diverso nei confronti dei problemi”.

Le celebrazioni della Pasqua 2022 si tengono nello stesso periodo della Pasqua ebraica (15-23 aprile) e del Ramadan musulmano (2 aprile-primo maggio). In merito al dialogo economico e interreligioso, padre Patton sottolinea: “In questi anni abbiamo continuato a coltivare rapporti ecumenici molto intensi, non solo con il mondo degli ortodossi, ma anche con le chiese orientali, gli anglicani e luterani. Lo scorso 12 aprile eravamo riuniti per un incontro con i vari capi delle chiese di Gerusalemme per predisporre gli auguri pasquali con un messaggio condiviso da tutte le chiese. È significativo che da Gerusalemme a Natale e a Pasqua arrivi a tutto il mondo la voce unita delle chiese e dei cristiani. Il dialogo e la collaborazione con il mondo musulmano sono proseguiti, soprattutto attraverso le scuole gestite dalla Custodia di Terra santa, e con il mondo ebraico attraverso iniziative, soprattutto culturali, di approfondimento su temi di comune interesse tra le due fedi religiose”. Secondo padre Patton, il dialogo “è stato coltivato nel corso degli anni e la pandemia non l’ha diminuito, ma l’ha rafforzato”.

