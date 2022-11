Il cordoglio della politica per la tragedia di Ischia. La Russa: “Grazie ai soccorritori”

Un cordoglio trasversale per Ischia, colpita da una frana che – finora – ha provocato una vittima e circa dieci dispersi. La politica si stringe attorno all’isola, a partire dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. A quanto si apprende, Mattarella ha chiamato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, per esprimere vicinanza per quanto avvenuto a Casamicciola e la riconoscenza per l’opera dei soccorritori.



Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha espresso la sua vicinanza alla popolazione colpita: “È con profondo dolore che apprendo la notizia della frana avvenuta a Casamicciola. Assistiamo a immagini drammatiche, dovute anche ad un dissesto idrogeologico che già in un recente passato ha ferito quella stessa terra. Nel ringraziare le Istituzioni che in queste ore sono impegnate nelle operazioni di soccorso, rivolgo alla popolazione la mia sincera vicinanza”.

Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, esprime “solidarietà e vicinanza alla popolazione e alle famiglie coinvolte. Un sentito ringraziamento a tutte le istituzioni che in queste ore si stanno prodigando nelle operazioni di soccorso e nella ricerca dei dispersi”.

Il ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in un tweet scrive: “La devastazione di Ischia, l’ansia per i dispersi, iI dolore per chi ha perso tutto “sono il risultato di un Paese fragile, in cui la tutela del territorio non è mai stata una priorità. La mia vicinanza alle famiglie colpite. Ai soccorritori, i nostri angeli, grazie”.

Vicinanza anche dal ministro degli Affari regionali e delle Autonomie, Roberto Calderoli: “Provo sgomento per i tanti dispersi per la frana di Ischia e apprensione per i tanti sfollati, “desidero esprimere la mia vicinanza alla popolazione colpita, che ora aiuteremo in ogni modo possibile”. Il ministro esprime un sentito ringraziamento a chi sta prestando soccorsi alle vittime: “Intanto un grazie di cuore a tutti i soccorritori che stanno lavorando senza risparmiarsi per salvare vite e un grazie a tutti quelli che stanno portando i primi aiuti ai cittadini della zona colpita. Questa frana segue di poche settimane il tragico nubifragio costato troppe vite umane nelle Marche e ci conferma la necessità di affrontare la realtà di un territorio purtroppo a rischio in tutto il Paese da nord a sud”, sottolinea Calderoli, che aggiunge: “Dobbiamo prevenire, occorre un vero piano nazionale per mettere in sicurezza dal rischio idrogeologico montagne, valli, torrenti e la galassia dei piccoli comuni situati nelle zone montane. Occorre mettere in sicurezza i nostri territori e possiamo farlo sfruttando anche le risorse disponibili grazie al Pnrr. Adesso pensiamo ai soccorsi, pensiamo a salvare vite e ad aiutare le famiglie, ma da lunedì pensiamo ad un piano nazionale per la messa in sicurezza del nostro territorio”.

“Assisto sgomento alle drammatiche immagini della alluvione che ha colpito l’isola di Ischia e sono vicino alla popolazione colpita da questa grave calamità naturale il cui bilancio, purtroppo, si sta aggravando di ora in ora”, ha dichiarato il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo. “Questa tragedia – ha proseguito – ci ricorda, ancora una volta, l’importanza di salvaguardare i nostri territori, tema al quale occorre prestare la massima attenzione”. Grazie alle Forze dell’ordine, ai Vigili del fuoco, alla Protezione civile e ai volontari che si stanno adoperando da questa mattina nelle operazioni di soccorso. I cittadini coinvolti non sono soli e non lo resteranno”, ha concluso il ministro.

Cordoglio anche dal ministro del Turismo, Daniela Santanché: “Sto seguendo con apprensione il susseguirsi delle notizie e l’evoluzione degli eventi. Esprimo tutta la mia vicinanza ai cittadini ed ai Sindaci per la tragedia che li ha colpiti”. Nella nota, il ministro continua: “Un ringraziamento speciale alle Forze dell’ordine, ai Vigili del fuoco e ai soccorritori impegnati in prima linea per ritrovare i dispersi e mettere in sicurezza persone e case. Grazie alle Forze armate per la disponibilità dimostrata a scendere in campo e grazie anche agli albergatori che hanno da subito messo a disposizione le loro strutture per ospitare le famiglie sfollate. Come ministro del Turismo mi impegnerò per dare massimo supporto a questa terra bellissima ora ferita ma che tornerà presto a brillare”, aggiunge Santanchè.

Anche gli esponente dell’opposizione, a partire da Enrico Letta, dedicano un pensiero all’isola: “Il dramma di Ischia. Il dolore e la vicinanza alle famiglie coinvolte”, ha scritto su Twitter il segretario del Partito democratico. “Le immagini che giungono da Ischia, sferzata stanotte da un violento nubifragio, sono terribili. Siamo vicini alle popolazioni coinvolte, in un territorio già in passato colpito da simili sciagure. Grazie a coloro che da ore stanno prestando soccorso”, scrive presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte.

“Vicini alla popolazione di Ischia colpita così duramente da una tragedia che lascia attoniti”, commenta Carlo Calenda, leader di Azione. “Il mio pensiero e il mio ringraziamento va a chi in queste ore è al lavoro per aiutare e assistere chi è in difficoltà”, aggiunge Calenda.

