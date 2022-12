Il cordoglio della politica e dello sport per la morte di Sinisa Mihajlovic

Ex giocatore e allenatore, Sinisa ha rappresentato per il mondo dello sport, non solo del calcio, un esempio di costanza, determinazione e coraggio, restando sulla panchina del Bologna fino a settembre di quest'anno

Il mondo del calcio è in lutto. Dopo una lunga battaglia contro la leucemia si spento ieri all’età di 53 anni Sinisa Mihajlovic. La malattia gli era stata diagnostica nel 2019 e a marzo scorso, nel corso di un incontro con la stampa, aveva annunciato di doversi sottoporre a un nuovo ciclo di cure. Ex giocatore e allenatore, Sinisa ha rappresentato per il mondo dello sport, non solo del calcio, un esempio di costanza, determinazione e coraggio, restando sulla panchina del Bologna fino a settembre di quest’anno. Una carriera iniziata nello Stella Rossa che lo acquistò nel 1990. Poi l’arrivo in Italia indossando la maglia di Roma Sampdoria, Lazio e Inter. Nel 2006 il ritiro dal calcio giocato ma non dal pallone diventando il vice allenatore di Roberto Mancini a Milano, con l’Inter. La famiglia, con un comunicato, ne ha annunciato la scomparsa: “La moglie Arianna, con i figli Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nikolas, la nipotina Violante, la mamma Vikyorija e il fratello Drazen, nel dolore comunicano la morte ingiusta e prematura del marito, padre, figlio e fratello esemplare, Sinisa Mihajlovic. Uomo unico professionista straordinario, disponibile e buono con tutti. Coraggiosamente ha lottato contro una orribile malattia. Ringraziamo i medici e le infermiere che lo hanno seguito in questi anni, con amore e rispetto, in particolare la dottoressa Francesca Bonifazi, il dottor Antonio Curti, il Prof. Alessandro Rambaldi, e il Dott. Luca Marchetti. Sinisa resterà sempre con noi. Vivo con tutto l’amore che ci ha regalato”.

Cordoglio da parte della politica e del governo. “Hai lottato come un leone in campo e nella vita. Sei stato esempio e hai dato coraggio a molti che si trovano ad affrontare la malattia. Ti hanno descritto come un sergente di ferro, hai dimostrato di avere un gran cuore. Sei e resterai sempre un vincente. A Dio Sinisa Mihajlovic”, ha scritto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Non ci voglio credere, stramaledetta bastarda malattia. Buon viaggio Sinisa, campione dentro e fuori dal campo. Ci mancherai, tanto”, ha twittato il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. Un legame profondo anche con la Capitale. “Infinito dispiacere per Siniša Mihajlović, grande uomo che ha combattuto la malattia con straordinario coraggio”, ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. “Da anni era un vero romano: amava la Capitale dove aveva trovato l’immenso amore di una splendida famiglia. A sua moglie e ai suoi figli l’abbraccio di tutta Roma”, ha concluso. Anche il presidente vicario della Regione Lazio, Daniele Leodori, lo ha ricordato: “Sinisa Mihajlović lo ricorderemo per sempre come un guerriero leale sul campo e nella vita, un combattente che non si è mai tirato indietro e che ha affrontato la malattia continuando il suo lavoro di allenatore con passione e umiltà finché ha potuto. A nome mio e a quello di tutta la Regione Lazio voglio porgere le più sentite condoglianze alla famiglia di Mihajlović, un campione che nella sua carriera ha dato tanto alle due squadre di calcio della Capitale come giocatore e che con la sua tenacia e incredibile forza d’animo è stato, e rimarrà per tutti, un esempio di coraggioso amore per la vita”.

La Società sportiva Lazio “piange la scomparsa di Sinisa Mihajlovic: un grande laziale, un guerriero in campo e nella vita”, si legge sui social della società biancoazzurra, a firma del presidente Claudio Lotito. “Il suo coraggio sul terreno di gioco è stato secondo solo a quello dimostrato di fronte a una grave malattia, che mai ne ha fiaccato lo spirito e la tempra. Di questo combattente dal grande cuore resterà una traccia indelebile nella storia della Lazio, non solo per essere stato Campione d’Italia, ma per il messaggio di speranza di fronte alle difficoltà che ha saputo rappresentare fino all’ultimo momento della sua vita. Lo ricorderemo come merita, con l’abbraccio infinito della sua squadra e della sua gente. Alla famiglia le nostre commosse condoglianze”. La As Roma “piange la scomparsa di Sinisa Mihajlovic e si unisce al dolore dei familiari. Ciao Sinisa”. Infine la Lega Serie A “è profondamente addolorata per la scomparsa di Siniša Mihajlović, icona di calcio e di vita. La sua classe purissima come calciatore e allenatore, la sua forza e la sua umanità sono un esempio che lascia un solco indelebile nel calcio italiano e mondiale”.

