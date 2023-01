Il convitato di pietra del congresso del Pd

Nelle ultime settimane Giorgia Meloni ha dovuto fare i conti con le tensioni e le fibrillazioni degli alleati di governo, Lega e Forza Italia. Fibrillazioni e tensioni destinate probabilmente ad aumentare se il voto regionale, in particolare nel Lazio e in Lombardia, dovesse segnare in termini di consensi una nuova crescita di Fratelli d’Italia a scapito proprio di Lega e Forza Italia.

La Meloni può consolarsi con il fatto che l’opposizione al suo governo è talmente frantumata e litigiosa che, in pratica, non si sente, non si percepisce, come se non esistesse. Fino a quando? Probabilmente qualcosa di più lo si capirà quando si celebrerà il congresso del Partito democratico e a via del Nazareno siederà il successore di Enrico Letta. Se Renzi e Calenda annunciano un partito unico, frutto della fusione tra Azione e Italia Viva, per le elezioni europee del 2024, nel Pd il percorso congressuale procede come se tutto fosse finalizzato a misurare la distanza che separa il partito, in termini elettorali, dal Movimento 5 stelle, nel tentativo di verificare se questa distanza, segnalata dai sondaggi, può essere alla fine ridotta o finirà per aumentare.

Si annuncia insomma al prossimo congresso, previsto per la fine di marzo, un convitato di pietra: il partito guidato da Giuseppe Conte. E’ lui il riferimento del centrosinistra e il rischio è che il segretario che verrà scelto dal Partito democratico in questo spazio politico finisca per essere un numero due in balia della pressione dei 5 stelle. E non è solo un problema di alleanze: certo se vincesse Stefano Bonaccini sarebbe difficile un accordo politico con Conte, ma se vincesse Elly Schlein la virata a sinistra porterebbe ad un patto con i 5 stelle in una alleanza competitiva per raccogliere il voto di protesta e più marcatamente di sinistra. La stessa discussione sul voto online per le primarie nasconde proprio questo: se fare del convitato di pietra del congresso un protagonista diretto della battaglia per il nuovo segretario. Musica per la Meloni che può occuparsi con maggiore tranquillità non dell’opposizione, ma dei suoi recalcitranti alleati.

