Il consorzio Afrigen svilupperà il primo vaccino contro il Covid di proprietà africana

Ad annunciarlo lo stesso amministratore delegato del gruppo, Petro Terblanche, che ha firmato oggi un accordo di collaborazione con la compagnia belga Univercells. Il progetto dovrebbe richiedere tre anni e punterà a creare un vaccino mRNA in grado di essere conservato in normali frigoriferi così da rendere più facile la distribuzione alle popolazioni rurali

L’Africa dovrebbe avere il suo primo vaccino contro il Covid-19 entro i prossimi tre anni. Lo ha annunciato oggi l’amministratore delegato del consorzio sudafricano Afrigen Biologics, Petro Terblanche, che ha firmato oggi un accordo di collaborazione con il gruppo Univercells, con sede in Belgio, che aprirà la strada allo sviluppo del primo vaccino contro il Covid-19 di proprietà africana. “Il vaccino contro il Covid-19 richiederà fino a 36 mesi perché dovrà passare attraverso studi clinici completi e lo posizioneremo come booster”, ha affermato Terblanche. “La pandemia di Covid-19 ha dimostrato che c’è un urgente bisogno di sviluppare capacità africane nello sviluppo e nella produzione di vaccini”, ha aggiunto Terblanche, sottolineando che i Paesi africani “hanno bisogno di accedere a vaccini e medicinali salvavita”.

In termini di costi, si legge in un comunicato congiunto diffuso dopo la firma dell’accordo, l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e i suoi partner forniranno formazione e supporto finanziario per creare lavoratori formati e qualificati e garantire il controllo della qualità, nonché la regolamentazione e la licenza dei prodotti. Una volta che questo progetto sarà in atto, “i beneficiari saranno in grado di contribuire allo sforzo globale per aumentare la capacità di produzione locale di vaccini e potranno firmare accordi con i produttori o sviluppare vaccini a livello locale”.

Attualmente un certo numero dei vaccini mRna esistenti deve essere contenuto in celle frigorifere per mantenere la loro efficacia, il che pone problemi ad alcuni Paesi africani nel tentativo di portare i vaccini nelle aree rurali, dove l’elettricità non è garantita. Per questo Afrigen sta sviluppando un vaccino mRNA che può essere conservato in normali frigoriferi, quindi più facile da conservare e distribuire alle popolazioni rurali senza la necessità di attrezzature speciali.

Oltre che con Univercells, Afrigen collaborerà anche con eTheRNA, una società tecnologica belga che ha esperienza nella gestione dei vaccini e delle celle frigorifere. Sviluppando questo vaccino utilizzando la proprietà intellettuale dei partner e sviluppando una nuova proprietà intellettuale, ciò consentirà l’accesso diretto al vaccino nel continente africano. Questa collaborazione, prosegue il comunicato, “ha lo scopo di aprire la strada allo sviluppo del primo vaccino Covid-19 di proprietà africana e, a lungo termine, cambiare il modo in cui produciamo vaccini mRna in tutto il mondo”.

