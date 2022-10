Il Consiglio presidenziale libico: “Gli accordi con la Turchia richiedono una consultazione”

La conclusione di accordi internazionali da parte del Governo di unitĂ nazionale (Gun) della Libia richiede la consultazione con il Consiglio presidenziale libico. Lo ha reso noto lo stesso organo tripartito che detiene la carica di comandante supremo delle Forze armate e che dovrebbe rappresentare l’unitĂ nazionale, dopo la firma avvenuta lo scorso 3 ottobre di di un memorandum d’intesta sugli idrocarburi tra l’esecutivo guidato dal premier Abdulhamid Dabaiba e un’importante delegazione ministeriale turca. “È necessario cooperare con tutti i Paesi amici nell’interesse del popolo e del futuro del Paese”, ha affermato il Consiglio presidenziale in un comunicato, spiegando che i rapporti tra i Paesi sono regolati da norme internazionali e leggi nazionali. “AffinchĂŠ gli accordi firmati tra i governi possano entrare in vigore devono essere ratificati da parte dei consigli legislativi”, ha proseguito il Consiglio presieduto da Mhamed Mengi.

Dall’est della Libia sono giunte numerose critiche al protocollo d’intesa libico-turco. Il presidente della commissione Energia del parlamento con sede a Tobruk, Issa al Araibi, ha definito l’intesa “illegittima e illegale” perché siglata da un esecutivo a cui è stata ritirata la fiducia. L’accordo di Ginevra – che sanciva i poteri del governo Dabaiba – non consente all’esecutivo di firmare accordi o trattati di lungo termine, ha proseguito Al Araibi in un video messaggio. Secondo il presidente della commissione Energia, il governo Dabaiba controlla soltanto il 20 per cento del territorio della Libia, mentre la restante parte sbarberebbe sotto la giurisdizione dell’esecutivo di stabilità nazionale (Gsn), guidato da Fathi Bashagha, non riconosciuto dalla Comunità internazionale ma appoggiato dal parlamento. Vale la pena ricordare che nei territori controllati dal governo Dabaiba risiede però circa l’80 per cento della popolazione.

Novanta deputati del parlamento libico guidato da Aguila Saleh hanno rilasciato una dichiarazione in cui rifiutano l’accordo firmato da Dabaiba con la Turchia. “Condanniamo e respingiamo l’accordo firmato a Tripoli e qualsiasi protocollo d’intesa o qualsiasi vago accordo”, si legge nel documento. Inoltre, i 90 deputati ribadiscono che il governo con sede a Tripoli “è decaduto e non ha nĂŠ legittimitĂ nĂŠ autoritĂ legale”. “L’accordo politico vieta al governo di firmare accordi o impegni durante la fase preliminare. Le firme (di intese) non comportano per lo Stato libico alcun obbligo attuale o futuro, in quanto sono state fatte da un organismo che non ha alcuna capacitĂ giuridica”, proseguono i 90 deputati, invitando la parte turca a “rispettare la sovranitĂ libica e le sue decisioni e a non interferire negativamente sostenendo qualche parte politica a scapito dell’interesse del popolo libico”.

Il testo del protocollo d’intesa tra il Gun di Tripoli e la Turchia non è stato ancora reso pubblico, tuttavia fonti di “Agenzia Nova” hanno riferito che esso pone le basi a un futuro accordo nel campo degli idrocarburi ed è basato sul memorandum firmato nel novembre del 2019 a Istanbul. Il protocollo d’intesa prevede la cooperazione in progetti per lo sviluppo e l’utilizzo di risorse di idrocarburi (tutti i tipi di gas e petrolio). I progetti comprendono esplorazione, produzione, trasporto, raffinazione, distribuzione e commercio di idrocarburi. Con il protocollo, i due Paesi mirano inoltre a garantire l’esplorazione, lo sviluppo e l’aumento della produzione di idrocarburi. Con l’intesa, il Gun di Dabaiba, il cui mandato è tecnicamente scaduto il 24 dicembre 2021, e il governo turco si impegnano a realizzare “progetti integrati al fine di migliorare l’esplorazione del territorio e risorse marine”. I progetti comprendono lo sviluppo e la produzione, e la parte libica garantisce l’invito esteso dalla compagnia petrolifera nazionale National Oil Corporation (Noc) alla Turkish Petroleum International Corporation (Tpic) e ai suoi partner a partecipare ai progetti terrestri e offshore in Libia.

In base a quanto appreso da “Agenzia Nova”, la Noc sarà autorizzata a concludere accordi e contratti con la Tpic per svolgere operazioni petrolifere sia a terra che in mare. Tra le operazioni, figurano la valutazione, l’esplorazione, lo sviluppo, la produzione, la lavorazione, lo stoccaggio e il trasporto delle risorse presenti nei giacimenti già operativi e di futura scoperta sia onshore e che offshore da parte della compagnia petrolifera nazionale turca.

