Il Consiglio norvegese dei rifugiati: “Le dieci crisi più trascurate del mondo sono tutte in Africa”

Con circa 5,5 milioni di sfollati interni e oltre un milione di rifugiati nei paesi vicini, la Repubblica democratica del Congo (Rdc) si conferma ancora una volta “la crisi di sfollamento più trascurata al mondo”. È quanto emerge dall’analisi annuale del Consiglio norvegese per i rifugiati (Nrc), pubblicato oggi, secondo cui per la prima volta la top ten è composta interamente da paesi africani. “Il fatto che le crisi più trascurate del mondo siano tutte in Africa indica il fallimento cronico dei decisori, dei donatori e dei media nell’affrontare i conflitti e le sofferenze umane in questo continente”, ha affermato Jan Egeland, segretario generale del Nrc, lanciando il rapporto oggi. “Con la guerra in Ucraina che assorbe tutto, temo che la sofferenza africana sarà ulteriormente acuita”, ha aggiunto. “La Repubblica democratica del Congo è diventata un esempio da manuale di abbandono. È una delle peggiori crisi umanitarie di questo secolo, ma coloro che all’interno e all’esterno dell’Africa hanno il potere di creare il cambiamento stanno chiudendo gli occhi davanti alle ondate di attacchi brutali e mirati contro i civili che distruggono le comunità”, ha proseguito Egeland.

Il nord-est della Rdc è afflitto da tensioni e conflitti intercomunali, con un drammatico aumento degli attacchi ai campi profughi dal novembre 2021 che – uniti all’insicurezza alimentare che ha raggiunto il livello più alto mai registrato, con un terzo della popolazione soffre la fame – hanno causato lo sfollamento di oltre 5,5 milioni di persone all’interno del paese. L’aiuto fornito alla Rdc – afferma lo studio – lo scorso anno è stato pari a meno di un dollaro a settimana per persona bisognosa e l’appello umanitario è stato finanziato per meno della metà, lasciando gli operatori umanitari con decisioni impossibili su cosa e a chi dare la priorità. In confronto, l’appello umanitario lanciato dall’Ucraina il 1 marzo è stato quasi interamente finanziato lo stesso giorno. Non vanno meglio le cose per gli altri paesi africani: in Burkina Faso, ad esempio, nonostante un forte aumento di persone che fuggono dalle loro case, nel 2021 la crisi degli sfollati ha ricevuto una copertura mediatica sostanzialmente inferiore durante l’intero anno rispetto all’importo medio che la guerra in Ucraina ha ricevuto ogni giorno durante i primi tre mesi del conflitto. “La guerra in Ucraina ha dimostrato l’immenso divario tra ciò che è possibile quando la comunità internazionale si raduna dietro una crisi e la realtà quotidiana per milioni di persone che soffrono in silenzio all’interno di queste crisi nel continente africano che il mondo ha scelto di ignorare”, ha denunciato Egeland. “Non è solo ingiusto, questo pregiudizio ha anche un costo enorme. Le vite che avrebbero potuto essere salvate sono perse. I conflitti possono trasformarsi in crisi prolungate e devastare le speranze di generazioni di persone per un futuro migliore”, ha aggiunto.

Secondo lo studio del Nrc, i livelli di fame sono in aumento nella maggior parte dei paesi nell’elenco delle crisi trascurate, dal momento che la già grave situazione della sicurezza alimentare è stata aggravata dall’aumento dei prezzi del grano e del carburante causato dalla guerra in Ucraina. Inoltre, diversi paesi donatori stanno ora decidendo o considerando di ridurre gli aiuti all’Africa e di reindirizzare i finanziamenti verso la risposta dell’Ucraina e l’accoglienza dei rifugiati a casa. L’elenco annuale delle crisi di sfollamento trascurate si basa su tre criteri: mancanza di finanziamenti, mancanza di attenzione da parte dei media e mancanza di iniziative politiche e diplomatiche internazionali. In questa speciale classifica stilata dal Nrc, la Repubblica democratica del Congo è seguita da Burkina Faso, Camerun, Sud Sudan, Ciad, Mali, Sudan, Nigeria, Burundi ed Etiopia. La Rdc è stata in cima alla classifica già due volte in passato (2017 e 2020), mentre si è classificata seconda nel 2016, 2018 e 2019.

