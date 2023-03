Il Consiglio europeo ribadisce l’appoggio al piano di pace di Zelensky: “Lavorare sui 10 punti di Kiev”

Il Consiglio europeo “ribadisce la sua ferma condanna della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, che costituisce una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite, e ricorda l’incrollabile sostegno dell’Unione europea all’indipendenza, alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina all’interno dei suoi confini internazionalmente riconosciuti e al suo diritto intrinseco di autodifesa contro l’aggressione russa”. È quanto si legge nel testo di conclusioni sull’Ucraina adottate nel corso del vertice europeo di Bruxelles. Come si legge nel testo inoltre, “il Consiglio europeo accoglie con favore la risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite sui Principi della Carta delle Nazioni Unite alla base di una pace globale, giusta e duratura in Ucraina, adottata con ampio sostegno dalla comunità internazionale”. Infine, i leader Ue hanno ribadito “il sostegno alla formula di pace del Presidente Zelensky. “L’Unione Europea continuerà a lavorare con l’Ucraina sul piano di pace in 10 punti”, conclude il testo.

L’Unione europea – si legge ancora nelle conclusioni – è “fermamente e pienamente al fianco dell’Ucraina e continuerà a fornire un forte sostegno politico, economico, militare, finanziario e umanitario all’Ucraina e al suo popolo per tutto il tempo necessario”.

“Il Consiglio europeo accoglie con favore l’accordo raggiunto in sede di Consiglio di fornire urgentemente all’Ucraina munizioni terra-terra e di artiglieria e, se richiesto, missili, anche attraverso l’approvvigionamento congiunto e la mobilitazione di finanziamenti adeguati, anche attraverso il Fondo europeo per la pace, con l’obiettivo di fornire 1 milione di proiettili di artiglieria in uno sforzo congiunto entro i prossimi dodici mesi, fatto salvo il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di alcuni Stati membri”, continua il testo.

Il Consiglio ha poi espresso la condanna contro le deportazioni dei bambini ucraini in Russia: “Garantisca il ritorno in sicurezza degli ucraini trasferiti o deportati con la forza. In questo contesto, il Consiglio europeo prende atto dei mandati di arresto recentemente emessi dalla Corte penale internazionale, nei confronti del presidente della Russia e del suo commissario per i diritti dei Bambini, per il crimine di guerra della deportazione illegale e del trasferimento di bambini ucraini dalle zone occupate dell’Ucraina alla Russia”.

I leader europei hanno poi chiesto a Iran e Bielorussia di non fornire sostegno militare a Mosca. “Il Consiglio europeo condanna il continuo sostegno militare alla guerra di aggressione della Russia fornito da Iran e Bielorussia. Esorta tutti i Paesi a non fornire sostegno materiale o di altro tipo alla guerra di aggressione della Russia”, si legge nel testo approvato.

Nelle conclusioni del testo si legge che “l’Unione europea rimane impegnata a sostenere la riparazione, il recupero e la ricostruzione dell’Ucraina, in coordinamento con i partner internazional”. “Insieme ai partner, l’Unione europea continuerà a intensificare i lavori per l’utilizzo dei beni congelati e immobilizzati della Russia per la ricostruzione dell’Ucraina e a fini di riparazione, in conformità con il diritto dell’Ue e internazionale”, si legge nel testo.

Il Consiglio europeo ha poi chiesto alla Commissione europea di presentare un nuovo pacchetto di sostegno per la Moldova. “L’Unione europea continuerà a fornire tutto il sostegno necessario alla Repubblica di Moldova, anche per rafforzare la resilienza, la sicurezza, la stabilità, l’economia e l’approvvigionamento energetico del Paese di fronte alle attività destabilizzanti di attori esterni, nonché per sostenere il suo percorso di adesione all’Unione europea. Il Consiglio europeo invita la Commissione a presentare un pacchetto di sostegno prima della prossima riunione”, si legge nel testo approvato.

