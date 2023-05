Il Comune di Roma approva un nuovo regolamento sui Taxi: sanzioni più efficaci e procedure più snelle

Un sistema sanzionatorio più efficace e puntale, una piattaforma web per definire i turni e garantire più vetture nei picchi di richiesta, e procedure più snelle per la trasferibilità delle licenze di Taxi e Ncc. L’Assemblea capitolina ha approvato il nuovo regolamento comunale che disciplina il trasporto pubblico non di linea. Nel nuovo testo, approvato ieri all’unanimità, è stato eliminato il cosiddetto cumulo di sanzioni, e sarà sufficiente la prima infrazione per giungere alla sospensione della licenza. Inoltre, sono state inserite delle norme grazie alle quali potranno essere definiti i turni tramite un’apposita piattaforma web: questo nuovo modello permetterà all’amministrazione di garantire un numero più consistente di vetture nei momenti di picco della domanda. Tra le altre novità, un iter più agevole per la trasferibilità delle licenze e la gratuità, per i tassisti, del servizio ‘Chiama Taxi 060609’ che diventerà un importante strumento per operatori, cittadini e turisti, in quanto sarà anche integrato con tutte le nuove tecnologie applicate alla mobilità, tra cui la MaaS, Mobility as a Service. “Ringrazio le forze di maggioranza e opposizione dell’Assemblea capitolina per l’approvazione all’unanimità del nuovo regolamento Taxi-Ncc che, venendo incontro alle richieste delle categorie interessate, introduce importanti novità”, ha affermato l’assessore capitolino alla Mobilità, Eugenio Patanè.

“Il regolamento apporta delle modifiche importanti il trasporto pubblico non di linea, soprattutto per quanto riguarda le indicazioni in caso di malattia o morte dei titolari di licenza, con un iter semplificato e più agevole per la trasferibilità della licenza, anche in caso di erede minorenne”, commentano i consiglieri capitolini della lista Civica Gualtieri sindaco, Giorgio Trabucco ed Elisabetta Lancellotti. “Ora abbiamo non solo una normativa più equa e rispettosa dei lavoratori – aggiungono – ma anche delle procedure più snelle e ben specificate, che non lasciano spazio ad errori di azione. Siamo e saremo sempre al fianco dei lavoratori, la nostra politica si fonda proprio su questo: poter agevolare tutti coloro che, nel rispetto delle regole, portano avanti mestieri usuranti e impegnativi come le categorie dei trasportatori di autoservizi pubblici non di linea”, hanno concluso Trabucco e Lancellotti. “È un lavoro importante che guarda al futuro della mobilità nella Capitale, per migliorare la qualità e potenziare il servizio di trasporto pubblico, interconnettendo il servizio di linea e non di linea, a vantaggio dei cittadini, dei turisti e a tutela di tutte le categorie”, ha affermato il presidente della commissione capitolina Mobilità Giovanni Zannola, del Partito democratico.

