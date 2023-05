Il Cile alle urne per eleggere l’assemblea che dovrà redigere una nuova Costituzione

I cittadini del Cile sono chiamati alle urne oggi per eleggere i 50 consiglieri dell’Assemblea costituente, la commissione incaricata di redigere una nuova bozza di Costituzione dopo la bocciatura – a settembre scorso – del primo progetto di riforma della Carta adottata durante la dittatura del generale Augusto Pinochet. Più di 350 candidati si presentano alle elezioni, divisi sostanzialmente in cinque gruppi che rappresentano, in misura maggiore o minore, le posizioni dei maggiori partiti della politica cilena. I principali sostenitori del governo del presidente Gabriel Boric aderiscono alla coalizione Unidad para Chile, mentre ancora resiste l’alleanza Todo para Chile, erede della dissolta Concertación de Partidos por la Democracia (nota come “Concertation”) che riuniva formazioni di centro e di sinistra. Secondo gli ultimi sondaggi, il consenso per Boric rimane non più alto del 38 per cento ed il voto potrebbe consacrare un nuovo slancio della destra.

Il futuro organo chiamato a redigere la nuova Carta fondamentale sarà composto da 50 membri eletti a suffragio universale, con liste aperte a partiti o alleanze di partiti, che potranno includere candidati indipendenti. Il progetto di riforma dovrà essere approvato dai tre quinti dei componenti della nuova Assemblea costituente. Anche in questo caso la proposta finale dovrà passare da una consultazione popolare. La precedente Assemblea costituente era composta da 155 membri, di cui 48 “indipendenti”, ovvero direttamente legati alle proteste sociali del 2019 che portarono all’avvio del processo di riforma. Lo scorso 6 marzo si sono insediati i 24 esperti designati dal Congresso del Cile incaricati di redigere la bozza della nuova Costituzione, che sarà poi consegnata al Consiglio costituzionale eletto.

Nel referendum convocato lo scorso 4 settembre il 61,87 per cento dei cileni ha detto “No” (Rechazo) alla proposta di nuova Costituzione presentata a luglio dall’Assemblea costituente. Il “Rechazo” si è imposto in ognuna delle 16 regioni del Paese con punte di quasi il 74 per cento nelle regioni del Nuble e dell’Araucania. L’80 per cento dei cileni si è espresso a favore della riforma dell’attuale Costituzione in uno storico referendum tenuto il 25 ottobre 2020, un’istanza convocata dal governo di Sebastian Pinera per rispondere alle proteste sociali esplose nell’autunno del 2019. Le agitazioni erano formalmente iniziate per il rincaro del prezzo del biglietto del trasporto pubblico, ma presto si erano allargate alla richiesta di una più ampia riforma del sistema economico, giudicato incapace di redistribuire in modo equo i pur buoni introiti statali.

