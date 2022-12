Il cancelliere tedesco Scholz in visita in Senegal, Niger e Sudafrica

Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, effettua oggi una visita in Niger concentrata su questioni di sicurezza, parte di un tour avviato in Senegal ieri, 22 maggio, che si concluderà in Sudafrica nella giornata di domani, 24 maggio. La cooperazione in materia di energia è al centro del viaggio del capo del governo federale, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. La Germania è, infatti, impegnata nella diversificazione delle sue fonti di energia, determinata a rendersi indipendente dalle importazioni di idrocarburi dalla Russia a seguito della guerra che questo Paese ha mosso contro l’Ucraina. Durante la conferenza stampa a Dakar con il presidente senegalese, Macky Sall, Scholz ha dichiarato che i governi dei rispettivi Paesi hanno avviato i colloqui sulle forniture di gas naturale liquefatto (Gnl) dal Senegal alla Germania e all’Europa. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Sall ha sottolineato che il suo Paese è “molto interessato a rifornire il mercato europeo” di Gnl. Il Senegal dispone, infatti, di notevoli riserve di gas. Al riguardo, Scholz ha osservato che le discussioni sulla partecipazione all’esplorazione di un giacimento di gas nel nord del Senegal “proseguiranno molto intensamente a livello tecnico”.

A seguito della guerra in Ucraina, la Germania è in trattative con diversi Paesi per ridurre la sua dipendenza dal gas russo. Allo stesso tempo, come dichiarato dal cancelliere, il governo federale intende collaborare con il Senegal nel settore delle energie rinnovabili e ampliare la cooperazione nella politica per il clima. Per il capo dell’esecutivo tedesco, il fatto che il Paese africano partecipi al vertice del G7, in programma al castello di Elmau in Baviera dal 26 al 28 giugno, è “un segno di un mondo che lavora insieme”. Oltre agli Stati parte del G7 e al Senegal, presidente di turno dell’Unione africana (Ua) parteciperanno all’incontro Sudafrica, India, Indonesia e Argentina.

