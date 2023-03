Il Campidoglio pensa al recupero di Spin Time e Maam, la destra solleva la polemica

Da questa mattina a Roma aleggia l’ipotesi che il Campidoglio possa recuperare due immobili occupati della Capitale: lo Spin Time di via di Santa Croce in Gerusalemme e il Museo dell’altro e dell’altrove di Metropoliz (Maam), in via Prenestina 913. La possibilità è emersa dopo l’invio della bozza del piano casa capitolino ai consiglieri comunali, e subito dalle fila dalle opposizioni di centrodestra si è sollevata la polemica. L’obiettivo del recupero, a quanto riferisce la bozza, punta a “operazioni di rigenerazione urbana” che dovranno “consentire il passaggio da una situazione di illegalità a una di legalità e sviluppo”. Le valutazioni sullo Spin Time e sul Maam verranno fatte “in considerazione della loro specificità sotto il piano abitativo, aggregativo e culturale” sul modello di quanto sviluppato con i fondi del Pnrr per lo stabile occupato di via del Porto Fluviale.

“Problemi di Gualtieri” secondo il neo eletto presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ma “attenzione ai danni erariali”, ha detto a margine dell’insediamento alla giunta regionale. “L’amministrazione dell’Interno ha dovuto pagare in un’occasione 28 milioni di euro di danni per un immobile occupato, con quei soldi si sarebbero potuti costruire tanti alloggi”, ha evidenziato. Per la Lega, però, dopo il Porto Fluviale “ecco il tentativo di regalare anche lo Spin Time ai furbetti al di sopra della legge, a chi dunque a Roma ha maggiore potere degli altri cittadini”, ha commentato il consigliere capitolino della Lega, Fabrizio Santori. Uno “schiaffo ai cittadini onesti”, ha aggiunto, “premiando degli occupanti a discapito di quelle famiglie che, pur in stato di bisogno, aspettano da anni lo scorrere delle graduatorie nel rispetto della legge”. Anche Fratelli d’Italia è pronta “a fare le barricate” contro l’ipotesi di acquisto dello Spin Time. “Stiamo parlando di un palazzo occupato regalato ai movimenti per la casa e usato dalla sinistra solo per fini elettorali”, ha sottolineato in una nota il consigliere capitolino di Fratelli d’Italia, Federico Rocca, e per questo “siamo pronti a presentare quanto prima un esposto alla Corte dei Conti”.

Appoggio, invece, è stato dimostrato dagli esponenti, capitolini e non, di centrosinistra. Una politica “coraggiosa e lungimirante” quella della giunta Gualtieri, ha detto del neo eletto consigliere regionale di Verdi e Sinistra, Claudio Marotta. Roma così “fa la differenza nel contrasto alle disuguaglianze sociali”, ha aggiunto. Plausi anche da Sinistra civica ecologista: “c’è grande soddisfazione – hanno concluso i consiglieri capitolini di Sce, Alessandro Luparelli e Michela Cicculli – per “un’ulteriore passo in avanti nella tutela del diritto all’abitare e nella risoluzione dell’emergenza abitativa”.

