Il Belgio vieta le terapie di conversione sessuale per “piena protezione comunità Lgbtqi+”

Il Belgio vuole introdurre una legge che vieti le controverse “terapie di conversione”, pratiche generalmente destinate a cambiare in maniera coatta l’orientamento sessuale o l’identità di genere di persone appartenenti alla comunità Lgbtqi+, ovvero lesbiche, gay, bisessuali, trans, queer o intersessuali. Lo riferiscono i media francesi citando fonti ufficiali. La sottosegretaria all’Eguaglianza dei generi del Belgio, Sarah Schlitz, presenterà al prossimo Consiglio dei ministri un testo volto a “garantire pienamente la protezione dei diritti degli Lgbtqi+ in Belgio”, hanno spiegato le fonti, che definiscono la soppressione delle terapie di conversione una “priorità”.

Questa pratiche sono già vietate in Francia e in Germania e dovrebbero essere bandite presto nel Regno Unito dopo le proteste a seguito dell’annuncio del governo che si sarebbe ritirato dall’impegno. In Francia, in conformità con una risoluzione votata nel marzo 2021 dal Parlamento europeo, nel gennaio 2022 è stato adottato un testo di legge che istituisce un nuovo reato per punire tali pratiche. Secondo quanto reso noto dall’ufficio della sottosegretaria, il Belgio è uno dei circa 70 Paesi al mondo in cui vengono ancora praticate questo tipo di “terapie” che impongono l’eterosessualità, sebbene siano “inefficaci e pericolose”.

“Queste pratiche vanno dalla psicoterapia e dall’elettroshock, alle percosse e persino allo ‘stupro correttivo’. Possono svolgersi in campo religioso, medico, settario, sia tramite parenti che pseudo-professionisti e avere terribili conseguenze sulle persone su cui vengono praticati”, riferisce l’ufficio di Schlitz.

