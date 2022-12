Il 75 per cento delle famiglie italiane cerca di ridurre le spese per l’energia elettrica

Gli investimenti in efficienza energetica si traducono in interventi che la famiglia può fare nella propria abitazione per ridurre le spese di energia elettrica, per il riscaldamento domestico, per il riscaldamento dell’acqua: nel 2021 il 75,4 per cento delle famiglie dichiara di averne effettuati nei cinque anni precedenti. È quanto emerge dal report dell’Istat per consumi energetici nel 2020-2021. Il 70,7 per cento delle famiglie ha effettuato investimenti o interventi per ridurre le spese per l’energia elettrica. Le regioni con le percentuali più elevate sono Emilia-Romagna (75,5 per cento), Umbria (74,6 per cento), Lazio (74,5 per cento) e Toscana (74,0 per cento); la Provincia autonoma di Bolzano/Bozen con il 62,9 per cento ha il valore più basso (non sono rilevati interventi e investimenti precedenti l’arco temporale considerato).

Tra i principali investimenti per risparmiare sulla bolletta elettrica figura la sostituzione delle lampadine tradizionali con lampadine a risparmio energetico (67,0 per cento di famiglie). Il consumo di energia elettrica di un’abitazione è riconducibile anche all’efficienza degli elettrodomestici: il 22,4 per cento delle famiglie ha dichiarato di aver sostituito gli elettrodomestici obsoleti con modelli più efficienti nei cinque anni precedenti l’intervista. Risultano meno diffusi altri tipi di interventi di risparmio come l’installazione di regolatori d’intensità o di interruttori crepuscolari o di impianti a energia rinnovabile per la produzione di energia elettrica (impianto fotovoltaico, minieolico). Il 26,0 per cento delle famiglie ha effettuato negli ultimi cinque anni investimenti o interventi per ridurre la spesa di riscaldamento: il 15,6 per cento è passato a dotazioni più efficienti (ad esempio sostituendo la caldaia o apparecchi singoli con modelli più efficienti, oppure passando da apparecchio singolo a impianto autonomo) mentre il 10,0 per cento ha aumentato l’isolamento dell’abitazione.

Inoltre, il 16,8 per cento delle famiglie è intervenuta per ridurre la spesa per la produzione di acqua calda: in particolare il 15,8 per cento è passato a dotazioni più efficienti, ad esempio ha sostituito la caldaia o lo scaldabagno singolo con modelli più efficienti o è passato all’impianto autonomo da apparecchi singoli. Una quota contenuta di famiglie ha in programma di fare investimenti appena possibile per ridurre le spese per energia elettrica (9,5 per cento), per il riscaldamento (13,6 per cento) o per la produzione di acqua calda (12,3 per cento). Per alcune famiglie le intenzioni di investire in risparmio energetico si scontrano con le possibilità economiche e con i costi degli interventi: il 15,5 per cento delle famiglie ha rinunciato a investimenti per ridurre le spese dell’energia elettrica perché troppo costosi, il 19,8 per cento ha rinunciato per lo stesso motivo a interventi per risparmiare sui costi del riscaldamento dell’abitazione e il 18,9 per cento sui costi di produzione dell’acqua calda. La maggioranza delle famiglie nel 2021 ha dichiarato di non avere in programma interventi futuri (perché non ci ha mai pensato o non li ritiene necessari) per risparmiare sull’energia elettrica (68,3 per cento delle famiglie), per il riscaldamento dell’abitazione (56,1 per cento) o per la produzione di acqua calda (59,9 per cento).

