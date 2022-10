Iberdrola avvia la costruzione di un impianto fotovoltaico da 23 MW a Montalto di Castro

Secondo quanto riferito da Iberdrola in un comunicato, quando entrerĂ in funzione, fornirĂ energia sufficiente a coprire il fabbisogno di oltre 12 mila abitazioni

L’azienda energetica spagnola Iberdrola ha avviato la costruzione del suo primo impianto fotovoltaico da 23 MW in Italia a Montalto di Castro nel Lazio. Secondo quanto riferito da Iberdrola in un comunicato, quando entrerĂ in funzione, fornirĂ energia sufficiente a coprire il fabbisogno di oltre 12 mila abitazioni ed eviterĂ l’emissione di 9.600 tonnellate di CO2 nell’atmosfera all’anno.

Durante la fase di costruzione sono stati rinvenuti resti archeologici risalenti all’epoca etrusca, oltre a ceramiche, elementi in bronzo e armi in ferro. Grazie alla collaborazione tra Iberdrola e la Soprintendenza Archeologica, i materiali sono stati trasferiti al Museo Archeologico Nazionale di Vulci. Iberdrola ha firmato un accordo di sviluppo con la societĂ GreenInvest per sviluppare in Italia 17 impianti eolici e fotovoltaici per un totale di 327 MW oltre ad aver avviato altri quattro progetti per un totale di 288 MW. “La missione di Iberdrola in Italia è quella di contribuire, con la nostra esperienza e capacitĂ finanziaria, a investimenti sostenibili ed etici. L’obiettivo è aiutare l’Italia a uscire dalla dipendenza dal gas e dalla crisi energetica”, ha affermato il presidente di Iberdrola Renovables Italia, Valerio Faccenda.

