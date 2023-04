I presidenti di Kenya, Sud Sudan e Gibuti presto in Sudan per mediare fra le parti in conflitto

L’Organizzazione intergovernativa per lo sviluppo (Igad), l’organismo regionale formata dai Paesi del Corno d’Africa, invierà nella capitale sudanese Khartum i presidenti di Kenya, Sud Sudan e Gibuti, rispettivamente William Ruto, Salva Kiir e Ismail Omar Guelleh, nel tentativo di mediare tra le parti in conflitto in Sudan. È quanto annunciato in un comunicato dalla stessa organizzazione al termine di un vertice virtuale straordinario convocato ieri sera, nel quale si chiede l’immediata cessazione delle ostilità. Tuttavia, con l’aeroporto internazionale di Khartum chiuso al traffico a causa dei pesanti combattimenti, non è chiaro quando la visita possa avvenire. Il presidente keniota Ruto – che detiene la presidenza di turno dell’Igad – ha chiesto ai leader regionali di prendere una posizione ferma per riportare la pace a Khartum. Ieri anche il Consiglio per la pace e la sicurezza dell’Unione africana ha invitato i Paesi della regione e le altre parti interessate “a sostenere gli sforzi in corso per riportare il Paese al processo di transizione verso un ordine costituzionale”, respingendo fermamente qualsiasi interferenza esterna che possa complicare la situazione in Sudan.

Nel frattempo l’Egitto e il Sud Sudan si sono offerti di mediare tra l’esercito sudanese e le Forze di supporto rapido. Lo ha affermato la presidenza egiziana in una nota, secondo cui il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi e l’omologo sud sudanese Salva Kiir hanno avuto un colloquio telefonico e hanno invitato entrambe le parti in lotta a “scegliere la voce della ragione (e) del dialogo pacifico”. Anche il Consiglio della Lega degli Stati arabi ha chiesto “la cessazione immediata di tutti gli scontri in Sudan e un rapido ritorno al percorso pacifico per risolvere la crisi”. Lo riferisce un comunicato dell’organismo arabo con sede al Cairo, dopo una riunione di emergenza al livello dei delegati permanenti richiesta da Egitto e Arabia Saudita. Il Consiglio ha invitato gli ambasciatori arabi a Khartum ad “attivarsi per contribuire a ripristinare la stabilità nel Paese contattando tutte le parti coinvolte” nei combattimenti. La Lega araba, riunitasi sotto la presidenza dell’Egitto, ha poi espresso “profondo rammarico per le vittime” e ha chiesto “un’immediata cessazione di tutti gli scontri armati al fine di fermare lo spargimento di sangue, preservare la sicurezza e l’incolumità dei civili, le capacità del popolo sudanese e l’integrità e la sovranità territoriale del Sudan”. La nota diffusa al termine della riunione di emergenza ha sottolineato l’importanza di un “rapido ritorno sulla via pacifica per risolvere la crisi sudanese e l’instaurazione di una nuova fase che soddisfi le aspirazioni del fraterno popolo sudanese, e che contribuisca a rafforzare la sicurezza e la stabilità politica ed economica”. La Lega araba, infine, ha messo in guardia dalla gravità della violenta escalation in atto nella Repubblica del Sudan e dalle ripercussioni, ancora difficili da prevedere, che ne potrebbero derivare a livello nazionale e regionale.

Quasi 100 civili sono morti nei combattimenti tra l’esercito e sudanese e le Forze di supporto rapido (Rsf), giunti al terzo giorno. Lo rende noto il Comitato centrale dei medici sudanesi nel suo ultimo bollettino. Nel frattempo fonti locali riferiscono che colpi di arma da fuoco sono stati uditi anche questa mattina nella capitale Khartum e altri combattimenti si registrano anche in altre città del Sudan, dopo che ieri entrambe le fazioni si sono dette a favore di una proposta delle Nazioni Unite per una tregua umanitaria: ciò avverrà per tre ore ogni giorno a partire dalle 16:00 ora locale. Lo hanno reso noto le stesse forze armate in un comunicato, attribuendosi tuttavia il diritto di reagire “qualora la milizia ribelle commetta violazioni”. Nelle scorse ore l’Onu ha annunciato la morte di tre operatori del Programma alimentare mondiale (Pam), che successivamente ha sospeso tutte le attività in Sudan. Il tutto mentre il Sudan sembra cadere inesorabilmente verso una guerra civile. Ieri a Khartum si sono tenuti durissimi scontri intorno a tutte le strutture chiave: il palazzo della presidenza, la sede della televisione di Stato, il quartier generale dell’esercito.

Le Rsf, guidate dal generale Mohammad Hamdan “Hemeti” Dagalo, sostengono di avere il controllo del 90 per cento della capitale, e nella notte hanno rivendicato il controllo del quartier generale delle forze di terra; la liberazione dei capi delle divisioni militari negli Stati del Darfur e il sequestro dei loro equipaggiamenti e mezzi militari; la requisizione di oltre 200 carri armati; l’abbattimento di tre aerei da combattimento; la cattura e il ricongiungimento di decine di alti ufficiali e sottufficiali delle forze golpiste. La situazione, tuttavia, appare molto più incerta. La Croce rossa locale riferisce di combattimenti in corso in tutta la città, anche nelle aree residenziali. Altrove nel Paese le truppe regolari sembrano avere la meglio. Il portavoce delle Forze armate, generale Nabil Abdallah, ha rivendicato la conquista delle basi delle Rsf in sette città (Port Sudan, Kassal, al Qadaref, al Damazin, Kosti, Kaduqli e Omdurman) e la liberazione di due ufficiali dell’esercito che erano stati fatti prigionieri dai paramilitari, i generali Rukn al Sadiq Sayed e Othman Awad Allah. Sempre secondo il portavoce militare, il leader delle Rsf, Dagalo, avrebbe fatto perdere le proprie tracce e il compito di trovarlo sarebbe stato affidato a un gruppo di soldati d’élite. La conquista delle basi delle Rsf a Port Sudan, sul Mar Rosso, e a Omdurman, adiacente alla capitale, sarebbe comunque confermata da alcuni filmati che circolano in rete in queste ore e che mostrano i militari dell’esercito regolare esultare all’interno dei due siti.