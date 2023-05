I presidenti di Cina e Kazakhstan firmano 22 accordi di cooperazione

I presidenti di Cina e Kazakhstan, rispettivamente Xi Jinping e Kassym-Jomart Tokayev, hanno firmato 22 accordi di cooperazione al termine del loro incontro avvenuto oggi Xi’an, nella provincia nord-occidentale dello Shaanxi, tra cui uno particolarmente importante sullo sviluppo del Corridoio internazionale di trasporto trans-caspico (Titr), volto a collegare l’Estremo oriente all’Europa attraverso l’Asia centrale. Lo rende noto la presidenza di Astana in un comunicato. “Per il Kazakhstan – ha detto Tokayev in occasione dell’incontro con Xi – la Cina è un partner di particolare importanza. La nostra collaborazione si basa su un’amicizia incrollabile e sul sostegno reciproco. Abbiamo il comune obiettivo d’intensificare le relazioni bilaterali, e siamo uniti anche dal desiderio di rafforzare la sicurezza e la cooperazione regionale e internazionale”. Il presidente kazakho ha aggiunto di aver “molto apprezzato” il “contributo personale” dell’omologo cinese allo sviluppo dei rapporti, confermando la propria disponibilità a compiere “ogni sforzo per portarli a un livello più alto”. Secondo Xi, i due Paesi hanno inaugurato oggi “un nuovo capitolo” delle loro relazioni, stabilite trent’anni fa. I due leader hanno discusso in particolare di cooperazione nel settore commerciale, economico, energetico, petrolchimico, finanziario, nel campo dei trasporti, delle infrastrutture, dell’istruzione e della scienza. Spazio anche a uno scambio d’opinioni al centro dell’agenda regionale e internazionale.

Al momento non sono stati resi noti i dettagli del protocollo d’intesa sul Titr, il cosiddetto Corridoio centrale sul cui sviluppo anche l’Unione europea ha deciso di puntare con decisione poiché consente di aggirare la Russia velocizzando, nel contempo, i commerci con la Cina. I due presidenti hanno firmato anche un protocollo d’intesa sulla cooperazione tecnica ed economica, un piano di cooperazione nel campo dell’industrializzazione e degli investimenti, un accordo sulla mutua esenzione dall’obbligo di visto, uno sui trasporti internazionali su strada. Ancora, sono stati siglati protocolli tra il ministero dell’Agricoltura di Astana e l’Amministrazione cinese delle dogane sui requisiti sanitari per le esportazioni kazakhe di farina di girasole, cartamo, soia e semi di lino; per i requisiti d’ispezione e quarantena sull’export di legumi e per l’esportazione di prodotti ittici. Un altro accordo è stato firmato dal ministero dell’Industria e delle Infrastrutture kazakho e dalla Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma di Pechino sulla realizzazione di una terza linea ferroviaria transfrontaliera.

Altre intese sono state raggiunte dai rispettivi ministeri della Cultura e del Commercio e dagli istituti metrologici nazionali. Nel comunicato figura un accordo tra il governatorato del Kazakhstan orientale e l’amministrazione municipale di Tientsin per l’istituzione del “workshop di Lu Ban”, uno per il gemellaggio delle città di Shymkent e Xi’an e uno per il gemellaggio delle regioni del Kazakhstan settentrionale e dello Shaanxi. Spazio anche alla cooperazione accademica, con un accordo tra l’Università nazionale kazakha Al Farabi e il Politecnico di Xi’an, e a quella energetica, con un protocollo d’intesa tra i rispettivi ministeri e un accordo sull’espansione della cooperazione tra il governo di Astana e la compagnia di stato cinese degli idrocarburi Cnpc. Quest’ultima collaborerà anche con l’Università nazionale kazakha, così come l’Agenzia Khabar, concessionaria del servizio radiotelevisivo statale in Kazakhstan, con la compagnia editoriale cinese Cmg.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram