I ministri di Libano, Libia e Iraq: “Serve più cooperazione tra i Paesi arabi di fronte alle crisi globali”

In occasione del vertice della Lega araba che si è tenuto il primo e due novembre nella capitale algerina, Algeri, i partecipanti hanno chiesto una maggior cooperazione tra i Paesi arabi per far fronte alle crisi globali, prima fra tutte la guerra in Ucraina. A tal proposito, i leader presenti al vertice hanno sottolineato la necessità di coinvolgere gli Stati arabi per “plasmare le caratteristiche del nuovo sistema internazionale dopo l’epidemia di Covid-19 e la guerra in Ucraina”. “È molto importante avere una posizione araba unitaria, affinché non vi siano ingerenze esterne”, ha spiegato il ministro degli Esteri libanese Abdallah Bou Habib ad “Agenzia Nova”. “Dobbiamo collaborare tra di noi, per affrontare le grandi sfide, tra cui quella alimentare”, ha spiegato il ministro.

Anche la necessità di garantire stabilità, sovranità e unità della Libia è stata al centro del colloquio tra il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune e il suo omologo egiziano Abdel Fattah al Sisi, durante il quale i due Paesi hanno avvicinato le loro posizioni in merito alla questione libica. Una fonte algerina ben informata ha spiegato a “Nova” che l’Algeria ha ribadito la necessità di sostenere lo svolgimento delle elezioni in Libia, “unico mezzo per risolvere il conflitto nel Paese”. Un’azione araba congiunta è stata evocata anche dal presidente egiziano Al Sisi durante il suo discorso al vertice. “L’adozione di un approccio congiunto e globale serve a rafforzare le capacità collettive e a gestire le nuove crisi che i Paesi attraversano”, ha detto Al Sisi.

Da parte sua, la ministra degli Esteri del Governo di unità nazionale della Libia (Gun) Najla el Mangoush ha affermato a “Nova” che la crisi libica è stata al centro delle discussioni durante il vertice. La ministra ha espresso la sua soddisfazione per i risultati dell’incontro, che rappresenta “un passo importante per risolvere la crisi nel Paese”. Lo stesso premier del governo di unità nazionale Abdulhamid Dabaiba ha accolto positivamente la decisione del vertice di “dare priorità alle elezioni per raggiungere una stabilità duratura in Libia”. “Dobbiamo ancora rafforzare l’azione araba collettiva, soprattutto nella gestione delle nuove crisi che si aggiungono alla causa palestinese, come Libia, Siria, Yemen, Iraq e Sudan”, ha affermato il presidente Al Sisi durante il suo intervento. “La cosa più importante è che i risultati che abbiamo raggiunto siano rispettati e applicati”, ha affermato a “Nova”, il ministro degli Esteri dell’Iraq Fouad Hussein, spiegando che i Paesi arabi hanno il potenziale per risolvere conflitti che hanno impatti negativi sull’intera regione.

“La cooperazione tra Unione africana e Lega araba è presente ma non è all’altezza delle nostre aspirazioni”, ha affermato il presidente della commissione dell’Unione africana Moussa Faki a “Nova”, rilevando che “l’obiettivo principale è quello di lavorare per rafforzare questa partnership in futuro”. Faki ha fatto riferimento al vertice arabo organizzato nella capitale mauritana Nouakchott nel 2016, che ha favorito il rafforzamento della cooperazione tra le due parti, ma che “purtroppo non ha ottenuto i risultati sperati”. “C’è il vertice arabo-africano in Arabia Saudita nel 2023. Penso che tutti dobbiamo affrontare le stesse sfide, cibo, sicurezza e salute”, ha affermato Faki sottolineando “la necessità di rafforzare questa cooperazione bilaterale alla luce di una vicinanza geografica, storica e culturale”. Riguardo alla cooperazione Sud-Sud, Faki ha sottolineato che ci sono “molti progetti comuni che purtroppo non sono stati realizzati” e che il vertice di Algeri è stata in parte l’occasione per portarli alla luce.

Sono 13 i capi dello Stato di Paesi arabi recatisi in Algeria per prendere parte all’evento, mentre sette Paesi sono rappresentati da primi ministri e altri da ministri degli Affari esteri: una partecipazione non eccezionale, ma in linea con altri vertici tenuti negli anni passati. Spiccano, in particolare, le assenze del re del Marocco Mohammed VI e soprattutto dei monarchi dei Paesi arabi del Golfo, cioè dei Paesi più ricchi e influenti del mondo arabo. La dichiarazione finale del vertice ha ribadito la “centralità della causa palestinese”, chiesto “elezioni il prima possibile in Libia”, sollecitato una “tregua umanitaria” in Yemen, respinto le “interferenze straniere” nei Paesi arabi e ribadito il principio di “non allineamento” rispetto alla guerra in Ucraina. Niente da fare per il reintegro nel consesso arabo della Siria, per la quale i leader arabi sollecitano “sforzi collettivi” per raggiungere “una soluzione politica” in grado di ripristinare “lo status regionale e internazionale” di Damasco.

Una nota positiva arriva dall’Iraq, giunto ad Algeri con un nuovo governo accolto favorevolmente. Di particolare interesse, inoltre, l’appello lanciato dal presidente algerino Abdelmadjid Tebboune alla “solidarietà economica” tra i Paesi arabi e, quindi, a non dipendere né dall’Occidente, né dall’Oriente in un momento di grande incertezza internazionale. Un appello, quello del capo dello Stato arabo produttore di gas e petrolio, per mettere a disposizione le ingenti risorse naturali dei Paesi arabi più ricchi (basti pensare gli ingenti introiti ottenuti da Paesi come Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar con i prezzi dell’energia così alti) per aiutare i Paesi più poveri (come la Libia o la Tunisia) e creare un vero e proprio “blocco economico”.

Risale al 1945 la costituzione della Lega degli Stati arabi, un’organizzazione internazionale politica di Stati dell’Africa settentrionale e della penisola araba. Lo scopo è coordinare la politica estera e promuovere la cooperazione culturale in tutto il mondo arabo, e stringere “relazioni più strette fra i Paesi aderenti, coordinando le attività politiche di questi secondo principi di collaborazione e salvaguardia delle rispettive sovranità”. Ad oggi, sono 22 gli Stati membri. Con un accordo del 1957, poi, 18 dei 22 Paesi hanno istituito l’Area araba allargata di libero scambio (o Gafta, dall’inglese Greater Arab Free Trade Area), la seconda area di libero scambio più importante del mondo arabo dopo il Consiglio di Cooperazione del Golfo. Ancora incompiuta è invece l’Unione doganale araba, annunciata per la prima volta nel 2009 con l’obiettivo di creare successivamente un mercato comune arabo.

