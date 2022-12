G7: ribadito il sostegno alle sanzioni e l’introduzione del tetto al prezzo del petrolio russo

I ministri delle Finanze del G7, riuniti oggi in formato virtuale per discutere la risposta unitaria alla guerra in Ucraina e l’impatto del conflitto sull’economia mondiale, hanno riaffermato il loro sostegno e la loro solidarietà nei confronti dell’Ucraina, il loro impegno comune per sanzioni “determinate e coordinate” alla Russia e il loro invito a tutti i Paesi a fornire un contributo alla definizione di un tetto del prezzo del petrolio russo. “Continuiamo a condannare la brutale guerra di aggressione, non provocata, ingiustificabile e illegale contro l’Ucraina da parte della Russia, con l’aiuto della Bielorussia”, recita la dichiarazione finale. “La guerra di aggressione della Russia sta causando sconvolgimenti economici globali e sta minacciando la sicurezza dell’approvvigionamento globale di energia e beni alimentari. I costi economici della guerra e i conseguenti aumenti dei prezzi colpiscono in modo sproporzionato/eccessivo le fasce più vulnerabili in tutte le economie e in particolare quei Paesi che già affrontano difficoltà sul fronte alimentare e su quello delle politiche di bilancio. Sottolineiamo – prosegue il comunicato – il nostro impegno comune per sanzioni determinate e coordinate imposte in risposta alla guerra di aggressione della Russia, che stanno già avendo un impatto considerevole sull’economia russa. L’impatto complessivo di queste misure sulla Russia si amplificherà nel tempo e peggiorerà drasticamente il suo potenziale economico. Rimaniamo impegnati nella piena attuazione e applicazione delle nostre sanzioni e rimaniamo vigili contro l’evasione, l’elusione e l’aggiramento delle stesse”.

Ribadendo l’impegno preso al vertice di Elmau di fine giugno, i leader del G7 hanno riaffermato l’impegno comune volto a impedire alla Russia di trarre profitto da quella che definiscono una “guerra di aggressione”, a sostenere la stabilità dei mercati energetici globali e a ridurre al minimo le ricadute economiche negative, soprattutto sui Paesi a basso e medio reddito. “Per tener fede a questo impegno, oggi confermiamo la nostra intenzione politica congiunta di finalizzare e attuare un blocco complessivo ai servizi che consentono il trasporto marittimo di petrolio greggio e prodotti petroliferi di origine russa nel mondo. La fornitura di tali servizi sarebbe consentita solo se il petrolio e i prodotti petroliferi fossero acquistati a un prezzo uguale o inferiore a un valore (‘price cap’) determinato dall’ampia coalizione di Paesi che vi aderisce e attua tale misura. Il price cap – afferma la dichiarazione – è specificamente concepito per ridurre le entrate russe e la capacità della Russia di finanziare la sua guerra di aggressione, limitando al contempo l’impatto della guerra russa sui prezzi globali dell’energia, in particolare per i Paesi a basso e medio reddito, consentendo ai fornitori di servizi di continuare a svolgere attività commerciali relative al petrolio e ai prodotti petroliferi russi trasportati via mare, solamente se venduti a un prezzo pari o inferiore al price cap. Questa misura integrerebbe e amplificherebbe la portata delle sanzioni esistenti, in particolare del sesto pacchetto di sanzioni dell’Unione europea, assicurando un approccio coerente attraverso un solido quadro complessivo. Accogliamo con favore la decisione dell’Unione europea di esplorare con i partner internazionali le modalità per contenere l’aumento dei prezzi dell’energia, compresa la possibilità di introdurre tetti temporanei ai prezzi delle importazioni”.

In linea con l’intenso e continuo impegno con un gruppo diversificato di Paesi e con le principali parti coinvolte, i ministri delle Finanze del G7 invitano quindi tutti i Paesi a fornire un contributo alla definizione del “price cap” e all’attuazione di questa importante misura. “Intendiamo creare un’ampia coalizione per massimizzarne l’efficacia ed esortiamo tutti i Paesi che si propongono di continuare a importare petrolio e prodotti petroliferi russi a impegnarsi a farlo solo a prezzi pari o inferiori al price cap. Ribadiamo le nostre misure per eliminare gradualmente il petrolio e i prodotti russi dai nostri mercati nazionali e sottolineiamo che la misura del price cap mira ad alleviare la pressione sui prezzi globali del petrolio e a sostenere i Paesi importatori di petrolio a livello mondiale, consentendo un accesso ininterrotto al petrolio russo a prezzi pari o inferiori al price cap per i Paesi che continuano a effettuare tali importazioni. La misura – si sottolinea nella dichiarazione – potrà essere particolarmente vantaggiosa per i Paesi, in particolare quelli vulnerabili a basso e medio reddito, che soffrono per gli alti prezzi dell’energia e dei beni alimentari, aggravati dalla guerra di aggressione della Russia. Accanto alle nostre misure restrittive, svilupperemo anche meccanismi di mitigazione mirati che assicurino il mantenimento dell’accesso ai mercati energetici, compreso quello russo, da parte dei Paesi più vulnerabili. Ci impegniamo a lavorare con urgenza alla finalizzazione e all’attuazione di questa misura nelle nostre giurisdizioni, attraverso i rispettivi processi nazionali e legali, e con i nostri partner. Riconosciamo che per l’Unione europea è necessaria l’unanimità dei 27 Stati membri. Ci proponiamo di allineare l’attuazione con la tempistica delle misure correlate nell’ambito del sesto pacchetto di sanzioni dell’Unione europea”.

Il tetto iniziale dei prezzi, prosegue la dichiarazione, sarà fissato a un livello basato su una serie di contributi tecnici e sarà deciso dall’intera coalizione prima dell’attuazione in ogni giurisdizione. “Il price cap sarà comunicato pubblicamente in modo chiaro e trasparente. L’efficacia e l’impatto del price cap saranno attentamente monitorati e il livello dei prezzi sarà rivisto se necessario. Prevediamo che l’attuazione pratica del price cap si basi su un sistema di archiviazione e attestazione che copra tutti i tipi di contratti pertinenti. Il nostro obiettivo è quello di garantire un’attuazione coerente in tutte le giurisdizioni. Nell’attuazione – affermano i ministri del G7 – vorremmo limitare le possibilità di aggirare il regime di price cap, riducendo al contempo al minimo l’onere amministrativo per gli operatori di mercato. In vista della definizione e dell’attuazione finale, continueremo a coinvolgere un gruppo eterogeneo di Paesi e di parti interessate per migliorarne la chiarezza e rafforzarne il rispetto, e consentire che gli scambi continuino a svolgersi a un livello pari o inferiore al price cap previsto. Prevediamo che la coalizione stabilisca un quadro di cooperazione tra le varie giurisdizioni per garantirne il rispetto e consentire il monitoraggio e la supervisione della misura. Una volta che questa sarà operativa, la coalizione potrà prendere in considerazione ulteriori azioni per assicurare l’efficacia del price cap. La misura del price cap sarà riesaminata e riconsiderata ove opportuno. In linea con gli impegni assunti dai leader del G7 a Elmau, continuiamo a incoraggiare i Paesi produttori di petrolio ad aumentare la loro produzione per ridurre la volatilità nei mercati energetici e, in questo contesto, accogliamo con favore le recenti decisioni dell’Opec di aumentare la produzione in condizioni ristrette di offerta. Li invitiamo a continuare ad agire in questo senso. Aumenteremo il coordinamento con i partner impegnati a rafforzare l’efficienza, la stabilità e la trasparenza nei mercati energetici”, conclude la dichiarazione.

