I leader ribelli Erdimi e Nouri rientrano in Ciad dopo anni di esilio

I due leader ribelli del Ciad Timan Erdimi e Mahamat Nouri sono rientrati nel loro Paese dopo anni di esilio. Il loro ritorno, riferisce “France 24”, cade a due giorni dall’apertura del dialogo nazionale, più volte rimandata e che il capo della giunta al potere Mahamat Deby, figlio dell’ex presidente Idriss che ha preso il potere dopo la sua morte in battaglia, ha promosso come un appuntamento inclusivo. I due combattenti, responsabili di aver tentato in passato di rovesciare l’ex presidente Idriss Deby, sono rientrati a N’Djamena ieri. Timan Erdimi, leader dell’Unione delle forze per la resistenza (Ufr) e Mahamat Nouri, che guida l’Unione delle forze per la democrazia e lo sviluppo (Ufdd), erano in esilio rispettivamente da 10 anni in Qatar e da 17 in Francia, e sono stati firmatari di peso dell’accordo di pace concluso a Doha lo scorso 8 agosto fra decine di gruppi ribelli. L’intesa è stata tuttavia boicottata da oltre 18 gruppi politico-militari che accusano le autorità ciadiane di malafede: fra questi il Consiglio del Comando militare per la Salvezza della Repubblica (Ccmsr), nato da defezionisti del Fronte per l’alternanza e la concordia del Ciad (Fact), che ha proposto ai gruppi non firmatari dell’accordo la “creazione di un organismo che avrà come obiettivo di federare e facilitare una riorganizzazione strategica fra i movimenti armati, in collaborazione con tutti gli attori della vita politica ciadiana e per la vittoria del popolo”.

Il portavoce del governo di transizione del Ciad Abdraman Koulamallah ha annunciato che il dialogo nazionale si terrà a partire dal prossimo 20 agosto. Lo ha annunciato lo scorso 15 luglio a “Tele Chad” leggendo il decreto firmato dal primo ministro Albert Pahimi Padacké, mentre nel Paese crescono le proteste per chiedere che i membri della giunta non si candidino alle elezioni generali, in programma nel 2023. Previsto inizialmente a partire dal 10 maggio, il dialogo nazionale inclusivo mira a ricostruire le basi di un nuovo contratto sociale dopo la morte del presidente Idriss Deby Itno, ucciso dai ribelli un anno fa. Nell’ufficializzare il rinvio, il ministro degli Esteri Cherif Mahamat Zene aveva riferito che lo Stato del Qatar – che sta sponsorizzando i negoziati tra il governo ciadiano e i movimenti politico-militari – ha chiesto di rimandare il dialogo per consentire alle trattative allora in corso a Doha con i gruppi politico-militari di giungere a un accordo. Il rinvio era stato chiesto a gran voce dagli stessi 52 gruppi politico-militari, riuniti nelle tre formazioni in cui si sono organizzati – su richiesta delle autorità qatariote – al pre-dialogo di Doha, sorta di prova generale prima del confronto ufficiale voluto dal presidente di transizione Mahamat Idriss Deby con tutti gli attori del Paese, nel tentativo di far uscire il Ciad dal delicato contesto interno in cui si trova dopo la morte dell’ex presidente Idriss Deby, e l’instaurazione del Consiglio militare di transizione (Cmt) da parte di suo figlio. Secondo quanto riferito da “Rfi”, le tre parti sono state “unanimi” nell’esprimere l’auspicio di un rinvio del dialogo ciadiano. Secondo i loro membri, infatti, non esistevano ai tempi le condizioni per proseguire in questo confronto e aprire i tavoli dei negoziati con un governo che a loro avviso continua a far prova di “cattiva fede”.

La tabella di marcia per la transizione presentata lo scorso anno dal Cmt prevede l’organizzazione di un dialogo nazionale inclusivo che dovrebbe portare all’adozione di una nuova Costituzione, all’organizzazione di nuove elezioni e all’istituzione di nuove istituzioni entro 18 mesi. Come preludio del dialogo nazionale inclusivo, previsto intorno al 10 maggio a N’Djamena, una delegazione governativa e un totale di 52 gruppi politico-militari sono attualmente impegnati a Doha, in Qatar, in un dialogo preliminare. I colloqui in corso a Doha hanno tuttavia subito non pochi ritardi. Dopo ripetuti rinvii dovuti alle diverse posizioni degli organizzatori qatarioti e dei gruppi armati invitati al tavolo, il pre-dialogo si è ufficialmente aperto a Doha lo scorso 13 marzo, alla presenza di 52 formazioni politico-militari del Ciad e dei rappresentanti del governo militare di transizione, oltre ad alcuni osservatori fra cui la ministra degli Esteri libica, Najla El Mangoush. I colloqui sono quindi stati interrotti sul nascere e per più di una settimana per divergenze fra i partecipanti nella loro gestione. Fra questi i ribelli del Fact, che hanno boicottato la cerimonia di inaugurazione del dialogo contestando che il Qatar si fosse ritirato dal ruolo di mediatore ufficiale del dialogo. Le autorità ospiti hanno quindi accordato loro un tempo di 72 ore per scegliere i propri rappresentanti, in modo tale da ridurre – come auspicato da Doha – il numero di persone partecipanti al dialogo negoziale.

I gruppi armati presenti al pre-dialogo di Doha si sono organizzati in tre formazioni, in modo da poter presentare dei delegati al tavolo. Delle tre formazioni fa parte il gruppo firmatario dei colloqui di Roma, ospitati a gennaio scorso dalla Comunità di sant’Egidio e cui aderiscono in totale 20 movimenti, i quali hanno nominato 14 delegati per partecipare al dialogo qatariota; di un secondo gruppo, nominato “gruppo di Doha”, fanno invece parte 22 formazioni e sostenitori politico-militari e i delegati nominati sono 16; terzo e ultimo, il “gruppo Qatar” comprende una decina di movimenti e ha nominato otto delegati. Ai colloqui romani del 21 gennaio avevano partecipato i rappresentanti dei seguenti partiti e gruppi militari del Ciad: la coalizione Azione ciadiana per l’Unità ed il socialismo – Partito rivoluzionario, popolare ed ecologico (Actus-Prpe); l’Alleanza dei democratici resistenti (Adr); il Consiglio di comando militare per la salvezza della Repubblica (Ccsmr); il Consiglio nazionale per la rettifica del Ciad (Cnr); il Consiglio nazionale per la resistenza e la democrazia (Cnrd); il Fronte per l’alternanza e la concordia del Ciad (Fact); il Fronte nazionale per la democrazia e la giustizia in Ciad (Fndjt); il Fronte per la salvezza della Repubblica (Fsr); il Movimento per la Pace, la ricostruzione e lo sviluppo (Mprd); la coalizione Unione delle forze per il cambiamento (Ufc); l’Unione delle forze per il cambiamento e la democrazia (Ufcd); l’Unione delle forze per la democrazia e lo sviluppo (Ufdd).

