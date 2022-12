I leader dei Paesi sul Mediterraneo chiedono di introdurre rapidamente un tetto al prezzo del gas

In risposta alla crisi della pandemia del coronavirus e in un contesto segnato dalla guerra di aggressione russa contro l’Ucraina, l’Unione europea ha dimostrato di essere all’altezza del compito di affrontarle con efficacia, unità e solidarietà. È quanto affermato dai capi di Stato e di governo di Croazia, Cipro, Francia, Grecia, Malta, Portogallo, Slovenia e Spagna e Italia nella dichiarazione conclusiva del nono Vertice dei Paesi del Sud dell’Ue (EuMed-9). Ricordando le conclusioni del Consiglio europeo dell’ottobre 2022, i leader degli Stati membri che affacciano sul Mediterraneo chiedono di introdurre rapidamente un tetto al prezzo del gas “basato sul mercato in modo temporaneo ed efficace”. Una misura “che garantisca la prevenzione di prezzi dell’energia eccessivi e anche la competitività industriale e la sicurezza dell’approvvigionamento”, si aggiunge nella dichiarazione finale. I firmatari hanno ribadito inoltre il “forte sostegno” all’Ucraina e a promuovere l’integrazione europea, la cui sovranità “è più che mai fondamentale”. Nel corso dei lavori è stato discusso l’impatto economico e sociale delle “vulnerabilità” delle economie europee riconoscendo la necessità di affrontare le conseguenze dirette sulle vite dei cittadini a seguito dell’aumento dei prezzi, in particolare dell’energia, e delle perturbazioni nelle catene di approvvigionamento. “In un momento di grande incertezza economica, l’attuazione dei Piani di ripresa e di resilienza è fondamentale per rilanciare gli investimenti, creare posti di lavoro e accelerare la transizione verde e digitale”, si evidenzia nella dichiarazione finale.

A questo proposito, si sottolinea che gli investimenti finanziati nell’ambito della Next Generation Eu dovrebbero essere realizzati in modo “efficace” e “pienamente allineati ad una crescita sostenuta a lungo termine”. I Paesi dell’EuMed-9 hanno concordato di promuovere una politica industriale europea “ambiziosa e orientata al futuro”, che mira a rafforzare l’autonomia strategica e la competitività del continente, preservando al contempo un’economia aperta e a lavorare ad un approccio comune per la riduzione dell’inflazione.

I nove Paesi hanno rimarcato l’importanza di mantenere condizioni di parità e l’integrità del mercato unico. A tale scopo, le misure nazionali devono essere integrate da meccanismi a livello Ue, tenendo conto anche della necessità di preservare la competitività globale dell’Europa. Secondo i firmatari, le nuove regole di bilancio europee dovrebbero essere più semplici, favorevoli agli investimenti al fine di rafforzare la sostenibilità fiscale in modo più efficiente ed efficace, nell’ambito di un quadro europeo “comune, condiviso e solido” tenendo conto della “diversa situazione economica degli Stati membri”. I nove governi si sono detti, inoltre, favorevoli alle misure volte a ridurre la dipendenza energetica dalla Russia tenendo conto delle specificità nazionali, delle esigenze dell’industria e dei consumatori in situazioni di povertà e ad adottare misure che limitino la volatilità dei prezzi anche grazie ad una riforma del mercato dell’elettricità e del suo disaccoppiamento da quello del gas naturale, per ridurre al minimo il rischio di un’erosione dei prezzi. In riferimento alla transizione energetica, i Paesi dell’EuMed-9 si sono impegnati ad accelerare la decarbonizzazione delle economie nazionali continuando a promuovere lo sviluppo delle rinnovabili con l’obiettivo di raggiungere un’Ue neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050. E’ stato, inoltre, ribadito l’impegno comune a combattere l’insicurezza alimentare globale, promuovendo strumenti per aumentare la fornitura di cibo e fertilizzanti ai Paesi terzi, anche del vicinato meridionale dell’Ue.

I Paesi dell’Eu-Med9 hanno poi riaffermato l’impegno a promuovere il Vicinato meridionale dell’Ue e la realizzazione della nuova Agenda per il Mediterraneo adattandola alle nuove circostanze geopolitiche. Questa nuova Agenda deve disporre dei mezzi e delle risorse necessarie per la sua effettiva attuazione attraverso il Piano economico e di investimento per i vicini meridionali. Per realizzare un partenariato inclusivo e paritario, bisognerà concentrarsi sulle aree in cui sia l’Ue sia i vicini meridionali hanno “chiari bisogni e interessi comuni”, si osserva ancora nella dichiarazione finale. Per quanto riguarda il fenomeno migratorio, l’approccio deve essere duplice ed equilibrato in linea con i trattati dell’Ue, tra la solidarietà e l’equa ripartizione delle responsabilità. Mentre nella dimensione esterna, gli sforzi dovrebbero mirare a rafforzare il dialogo con i partner e la cooperazione preventiva e operativa attraverso partenariati “completi, su misura e reciprocamente vantaggiosi”.

Prima dell’apertura dei lavori del vertice, il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, il primo ministro portoghese, Antonio Costa, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, hanno presentato il progetto dell’interconnettore di idrogeno verde (H2Med) che collegherà la penisola iberica con la Francia. Secondo quanto riferito nel corso di alcune dichiarazioni ai media, questo avrà un costo di oltre 2,5 miliardi di euro e sarà in grado di trasportare 2 milioni di tonnellate di idrogeno verde entro il 2030, un decimo di tutto quello che si prevede verrà prodotto nell’intera Ue. Il progetto, inizialmente battezzato BarMar, sarà presentato alla Commissione europea entro il 15 dicembre in modo da poter ricevere i finanziamenti europei. L’obiettivo dei tre governi è che l’H2Med possa ricevere un finanziamento da Bruxelles pari a circa il 50 per cento del costo complessivo. Von der Leyen ha assicurato che l’Ue “farà parte di questa storia di successo”. “Il progetto H2MED va esattamente nella direzione giusta. Ha il potenziale per aiutarci a costruire una spina dorsale europea per il trasporto dell’idrogeno. Siamo molto contenti che questa richiesta diventi un progetto di interesse comune europeo”, ha detto la presidente.

