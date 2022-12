Hong Kong: John Lee a Pechino per un incontro con i vertici del Partito comunista

La visita di Lee e sua moglie in Cina sarà completamente "a porte chiuse": entrambi dovranno osservare le misure di prevenzione e controllo del Covid-19 e non potranno avere contatti con persone estranee agli scopi del viaggio

Il capo in pectore dell’amministrazione di Hong Kong, John Lee, si reca oggi a Pechino per ricevere dalla leadership cinese la lettera di nomina che ufficializza il suo mandato. La visita di Lee e sua moglie in Cina sarà completamente “a porte chiuse”: entrambi dovranno osservare le misure di prevenzione e controllo del Covid-19 e non potranno avere contatti con persone estranee agli scopi del viaggio. Secondo alcune fonti anonime, Lee ha in calendario diversi incontri: quelli con il primo ministro Li Keqiang e il presidente Xi Jinping potrebbero avvenire già lunedì, seguiti probabilmente da un altro confronto con il presidente del Congresso nazionale del popolo (Cnp), la massima istituzione legislativa cinese, Li Zhanshu.

Si tratta della prima visita in Cina effettuata da John Lee dopo le elezioni esecutive dello scorso 8 maggio, in cui ha partecipato come unico candidato ottenendo il 99,2 per cento delle preferenze da parte di un Comitato elettorale composto da 1.416 membri fedeli a Pechino. Il Consiglio di stato ha approvato la nomina di Lee lo scorso 20 maggio, con l’assunzione dell’incarico prevista il primo luglio. Classe 1957, Lee ha dedicato la sua intera carriera politica all’applicazione e al rispetto della legge: dal 2017 al 2021 ha ricoperto la posizione di segretario alla Sicurezza, facendosi notare per il suo approccio intransigente e conquistandosi la fiducia di Pechino per la linea dura adottata nella repressione dei disordini del 2019. Due anni dopo è arrivata la promozione a segretario capo, incarico ricoperto fino alle dimissioni dello scorso aprile.

Il pubblico ha ricevuto un’anticipazione del progetto di governo di John Lee il 29 aprile scorso, data in cui il candidato ha presentato il suo manifesto politico. Il programma – esposto nella versione inglese in 44 pagine – propone quattro obiettivi: rafforzamento delle capacità di governance, gestione dei problemi abitativi, miglioramento della competitività generale e migliori prospettive di ascesa sociale per i giovani. Particolare enfasi è posta all’attuazione dell’articolo 23 della legge fondamentale di Hong Kong, che prevede la possibilità per l’amministrazione di promulgare le proprie leggi in materia di tradimento, secessione, sedizione o sovversione contro il governo della Cina. L’articolo è fortemente inviso alla popolazione, che al primo tentativo di approvazione scatenò una vivace protesta risoltasi con le dimissioni dell’allora segretaria alla Sicurezza Regina Ip.

Lee ha inoltre proposto una ristrutturazione della struttura di governo, attraverso un piano approvato dal Consiglio legislativo di Hong Kong lo scorso 17 maggio. In particolare, l’ex segretario capo ha richiesto l’istituzione di tre nuovi vicesegretari alle Finanze, alla Giustizia e all’Amministrazione, nonché l’ampliamento dei dipartimenti governativi da 12 a 15. Il piano di ristrutturazione, dal costo stimato in 3,8 milioni di dollari, prevede anche la riorganizzazione di vari uffici governativi, tra cui quello dedicato agli affari interni e alle questioni sanitarie. Lee non ha ancora reso nota la lista dei candidati che serviranno nella sua amministrazione, aggiungendo che la formazione di una futura squadra di governo potrebbe essere complicata dalle tensioni tra Cina e Stati Uniti. Gli aspiranti candidati potrebbero infatti essere dissuasi dall’assumere incarichi amministrativi per via delle sanzioni statunitensi inflitte ai funzionari in passato, ha spiegato Lee domenica scorsa, aggiungendo di avere già individuato un potenziale candidato per il ruolo di segretario capo.

