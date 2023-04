“Handelsblatt”: la raffineria di Schwedt continua a ricevere il petrolio dalla Russia

La raffineria di Schwedt, in Brandeburgo, continua a ricevere petrolio dalla Russia, nonostante l’impegno del governo federale a porre fine a queste importazioni entro il 2023. È quanto il quotidiano “Handelsblatt” afferma di aver appreso da fonti dell’esecutivo del cancelliere Olaf Schcolz e nel settore dell’energia tedesco. Già di proprietà di Rosneft Germania, parte del gruppo per l’energia russo Rosneft, la raffineria di Schwedt è stata nazionalizzata a seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Dall’inizio del conflitto, il governo federale e gli altri azionisti dell’impianto, Eni e il conglomerato per l’energia britannico Shell, hanno cercato di trovare fonti di approvvigionamento alternative, individuandole in Kazakhstan. Tuttavia, per raggiungere Schwedt, il greggio del Paese dell’Asia centrale deve transitare nell’oleodotto dell’Amicizia, mescolandosi “inevitabilmente” con quello russo. Al riguardo, il ministero dell’Economia e della Protezione del clima tedesco ha affermato che, nell’oleodotto dell’Amicizia, “vi è ancora petrolio russo e non può essere semplicemente pompato fuori”. Questo greggio è “necessario affinché la pressione per il flusso non diminuisca”. Inoltre, la Germania non può verificare l’origine del petrolio. Come evidenzia “Handelsblatt”, la Russia potrebbe quindi continuare a influenzare l’approvvigionamento di energia della Germania, ad esempio modificando la pressione nell’oleodotto dell’Amicizia.

