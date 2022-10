Haiti: la vedova Moise diserta l’anniversario della morte dell’ex presidente Jovenel

Martine e i figli, si legge in una nota del suo ufficio stampa della donna, non intendono presenziare a una cerimonia dello Stato il cui primo ministro, Ariel Henry, "è oggetto di gravi sospetti sull'omicidio" di Moise ucciso, secondo la ricostruzione effettuata dagli inquirenti la mattina del 7 luglio 2021, da almeno dodici colpi d'arma da fuoco nella sua residenza privata

La famiglia Moise non parteciperĂ alle manifestazioni pubbliche per il primo anniversario dell’ex presidente di Haiti, Jovenel Moise, il 7 luglio. Martine e i figli, si legge in una nota del suo ufficio stampa della vedova, non intendono infatti presenziare a una cerimonia dello Stato, il cui primo ministro, Ariel Henry, “è oggetto di gravi sospetti sull’omicidio” di Moise. Martine ricorda che le indagini si sono piĂą volte concentrate sui contatti e le telefonate che l’attuale capo di governo ha avuto con uno dei presunti mandanti, Joseph Felix Badio, proprio nelle ore dell’assassinio. “In ragione di ciò, il 6 ottobre 2021, l’ex prima donna della Repubblica, Martine Moise, e i suoi figli, si sono costituiti parte civile”, proprio per poter denunciare Henry, il cui nome compare assieme ad altri nel “rapporto che la direzione centrale della polizia giudiziaria” ha fatto sull’attentato. Al tempo stesso, la vedova Moise invita “ciascun haitiano, in patria come in esilio, tutte coloro e tutti coloro che sono colpiti dalla scomparsa del presidente Jovenel Moise, ad apportare, seguendo i rispettivi credo e religioni, contribuiti significativi alla lotta per il trionfo della giustizia dinanzi agli Omicidi del sistema’”.

Le indagini sull’omicidio di Moise sono peraltro ancora in alto mare. Ad oggi ci sono 39 persone in arresto, ma l’unico ad essere incriminato formalmente è l’ex militare colombiano Mario Antonio Palacios Palacios. Palacios sì è dichiarato tuttavia “non colpevole” in relazione ai capi di imputazione collegati all’omicidio del presidente Moise. L’uomo, conosciuto con il soprannome di “Floro”, è stato arrestato a gennaio in Giamaica, dagli agenti della statunitense Fbi con le accuse di cospirazione per fornire materiale logistico a un’azione con il fine di uccidere un leader straniero, nonchĂ© cospirazione per sequestro e uccisione di un capo di stato estero. Recluso in un carcere di Miami, Florida (Usa), Palacios aveva confessato agli agenti che il piano originale era quello di sequestrare Moise, ma che un giorno prima dell’azione è stato informato di un cambio di strategia e dell’obiettivo di eliminare il capo dello stato haitiano.

Incrociando la revisione di alcuni tabulati telefonici, le confidenze anonime di alcuni alti funzionari haitiani e l’intervista a un narcotrafficante nel mirino della giustizia, stampa e inquirenti avevano ipotizzato contatti tra Henry e Badio prima e poco dopo l’attentato, avvenuto la mattina del 7 luglio 2021 nella residenza privata di Henry. Badio, ex funzionario della lotta anticorruzione del ministero della Giustizia, avrebbe avuto con Henry ben due telefonate per complessivi sette minuti, appena dopo l’omicidio. E quattro mesi dopo, pur latitante, sarebbe stato accolto in due occasioni nella residenza del primo ministro. Un sospetto che il primo ministro ha sempre respinto, al di lĂ delle prove documentali, parlando di una manovra politica tesa a incastrarlo. Nel frattempo, il giudice del tribunale di primo grado di Port-au-Prince, Bernard Saint-Vil, ha sostituito ben quattro magistrati alla guida dell’ufficio indagini sull’omicidio.

Secondo la ricostruzione effettuata dagli inquirenti la mattina del 7 luglio 2021 il presidente di Haiti venne torturato e ucciso nella sua residenza privata, colpito da almeno dodici colpi d’arma da fuoco. Nella sparatoria venne ferita in modo grave anche la moglie Martine mentre i due figli risultarono illesi. Al centro dei sospetti anche l’operato della guardia presidenziale che non intervenne. La Polizia di Haiti ha successivamente identificato come esecutore materiale dell’omicidio un “commando” di 28 elementi, tra i quali due statunitensi di origini haitiane e 26 colombiani, quasi tutti ex militari. Di questi 16 vennero arrestati nelle 24 ore successive all’omicidio. Il resto dei colombiani – tranne tre rimasti uccisi in circostanze non chiare e un paio ancora latitanti – venne arrestato nei giorni successivi, anche grazie all’intervento di alcuni cittadini haitiani.

Secondo un’inchiesta del “New York Times”, l’ex presidente di Haiti stava redigendo una lista di nomi di politici e uomini d’affari ritenuti coinvolti in un traffico di stupefacenti, da consegnare alle autoritĂ Usa. Moise avrebbe dato istruzioni di “non risparmiare nessuno”, includendo nella lista chiunque fosse coinvolto nel presunto traffico, compresi finanziatori economici e sponsor politici della sua ascesa alla presidenza. La ricostruzione della testata, che cita i “quattro alti funzionari” incaricati di stilare il documento, spiegherebbe parte della dinamica dell’omicidio, così come è stata ricostruita dalla moglie del politico. La donna, fintasi morta dopo l’irruzione di un commando di colombiani, ha assistito a una frenetica perquisizione della camera da letto, chiusa solo dopo che gli uomini avevano detto ad alta voce, e probabilmente a una ricetrasmittente collegata con il capo delle operazioni, di aver “trovato il documento”.

Nel mirino di Moise ci sarebbero stati, tra gli altri, anche Charles Saint-Remy, cognato dell’ex presidente Michel Martelly, giĂ nel mirino della Dea. I due si sarebbero incaricati di portare Moise alla presidenza, guadagnandosi quindi appalti pubblici corposi e solide entrature nel governo. Una presenza che si sarebbe rivelata “soffocante” per lo stesso presidente. Nel lungo reportage si ricostruisce la manovra che Moise avrebbe portato avanti per interrompere un circolo vizioso che tiene assieme trafficanti di droga e di armi, politici haitiani di primo piano e oscuri faccendieri caraibici. Una strategia che nei mesi precedenti la morte ebbe spinto l’ex presidente ad adottare azioni incisive, come la nazionalizzazione di un porto usato per il contrabbando, lo smantellamento di una pista di atterraggio usata dai narcotrafficanti, e l’attenzione al “lucroso” commercio di anguille, divenuto vincente nel riciclaggio del denaro.

