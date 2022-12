Haiti: l’80 per cento del Paese in mano alle bande criminali

L’intervista esclusiva ad Agenzia Nova del vice ministro degli Esteri dominicano, José Julio Gomez Beato, in visita in Italia

La questione Haiti, Paese che alle difficoltà umanitarie ed economiche aggiunge quelle sempre più urgenti della criminalità, deve divenire priorità dell’agenda della politica estera globale. Lo ha detto ad “Agenzia Nova” il vice ministro degli Esteri dominicano, José Julio Gomez Beato, in visita in Italia. Haiti, Paese che con la Repubblica Dominicana divide l’intero territorio dell’isola Hispaniola, soffre da tempo un “allarme di carattere umanitario, economico, sociale e politico”, ha detto Gomez ricordando, da ultimo, l’omicidio del presidente Jovenel Moise, che ha aperto una ferita istituzionale ancora non rimarginata. Ma “l’allarme su cui la comunità internazionale deve ora concentrarsi è soprattutto quello della sicurezza. Abbiamo parlato di un problema di ‘somalizzazione’ del Paese, con la comparsa di bande criminali che controllano il 70, 80 per cento del territorio”, ha spiegato il vice ministro.

“Il presidente Luis Abinader ha in più occasioni sollecitato la comunità internazionale a fissare Haiti come priorità dell’agenda di politica estera”. È necessario che l’emergenza sia “riconosciuta e compresa” e che su Haiti ci si assuma una “responsabilità condivisa”, ha detto il viceministro ricordando che è necessario “passare da un processo di pacificazione, di rafforzamento della polizia nazionale per lottare contro la criminalità, e accompagnare quindi un processo di dialogo politico” che permetta di ripristinare le istituzioni e varare l’attesa nuova Costituzione.

Il vice ministro ha quindi aggiunto che il suo Paese si candiderà a ospitare il prossimo Vertice delle Americhe, che quest’anno si tiene a Los Angeles dal 6 al 10 giugno. Il governo dominicano “chiederà di poter essere la prossima sede” dell’appuntamento continentale, in agenda – salvo sorprese – tra quattro anni. Il viceministro ha ricordato che il presidente Luis Abinader, “come detto pubblicamente”, parteciperà al Vertice negli Usa, non solo perché la Repubblica Dominicana è membro a tutti gli effetti dell’Organizzazione degli Stati americani (Osa), ma anche perché si tratta di “uno spazio per discutere temi importanti come sono i diritti umani, la democrazia, la stabilità economica e il recupero post Covid”. Il Vertice di giugno è al centro di polemiche per l’ipotesi del governo Usa di non invitare i governi di Venezuela, Cuba e Nicaragua. Una posizione che ha spinto altri paesi della regione, Messico in testa, a prospettare l’invio di una delegazione di secondo piano.

Gomez Beato ha poi fatto riferimento ai rapporti con l’Italia. L’Italia, ha detto, sostiene il processo di professionalizzazione della carriera diplomatica della Repubblica Dominicana. “Abbiamo firmato un accordo per garantire la cooperazione del governo italiano nel processo di riforma della carriera diplomatica della Repubblica Dominicana”, ha dichiarato riassumendo i punti salienti della visita compiuta a Roma. “Abbiamo scelto l’Italia come uno dei Paesi che appoggia questo processo, parte dell’agenda del presidente Luis Abinader, per l’esperienza di cui dispone il ministero degli Esteri”.

Il Paese centroamericano, ha ricordato il viceministro, “ha avviato un percorso che definiamo ‘storico’”, che dovrebbe permettere di trasformare la carriera diplomatica da luogo per “la negoziazione politica” a strumento “professionale e qualificato”. Il governo dominicano ha avviato innanzitutto una “riduzione significativa” del personale, da circa 4.300 a meno di 2 mila, per poi concentrarsi sulla professionalizzazione in funzione di tre obiettivi di politica estera: “la protezione e la difesa dei dominicani all’estero; il coordinamento della politica commerciale nazionale che assegna per legge alla diplomazia il compito di gestire gli accordi commerciali e attrarre investimenti esteri diretti; la promozione e la difesa dei diritti umani e della democrazia”, impegno quest’ultimo iscritto nella Costituzione e negli accordi internazionali sottoscritti dalla Repubblica Dominicana.

Tra i campi di collaborazione c’è anche quello dello spazio. La Repubblica Dominicana intende usare il nascente progetto spaziale latinoamericano per monitorare e anticipare il movimento dei sargassi, causa di ripercussioni negative sul turismo. Una iniziativa, ha spiegato il vice ministro, per la quale il Paese intende contare sulla collaborazione dell’Organizzazione internazionale italo-latino americana (Iila). “La Repubblica Dominicana non ha un’agenzia spaziale nazionale, ma ha firmato l’accordo per la creazione di un’agenzia spaziale latinoamericana, nuova iniziativa di carattere regionale, pensata non solo a scopi militari, ma anche per fini ambientali. In particolare, la Repubblica Dominicana è interessata a valutare l’uso del satellite per identificare il sargasso, un’alga che danneggia parte del turismo nazionale e contro cui il governo si muove con determinazione”, ha detto il viceministro dicendosi “molto soddisfatto della volontà dell’Iila di collaborare nello sviluppo di questo satellite”, pensato per monitorare “il movimento del sargasso e intervenire per tempo”.

Un tema già parte dell’agenda bilaterale tra Iila e Repubblica Dominicana, e che – grazie anche alla recente visita della segretaria tecnico-scientifica, Tatiana Ribeiro Viana, nel Paese – ha fatto registrare importanti progressi. L’Iila è inoltre esecutore del progetto “Falcone e Borsellino”, strumento di cooperazione sulla sicurezza del ministero degli Esteri e della cooperazione internazionale, cui la Repubblica Dominicana intende approcciarsi per sostenere “il processo di riforma istituzionale” e di “lotta al crimine organizzato” portata avanti dal governo del presidente Luis Abinader.

