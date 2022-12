Haiti: il Paese è sull’orlo della catastrofe umanitaria ma l’ipotesi di un intervento internazionale resta lontana

Un’emergenza umanitaria di livello “catastrofico”. Così le Nazioni Unite descrivono la situazione in cui versa Haiti, arrivando a invocare l’intervento di una missione internazionale per garantire la sicurezza dei cittadini e uscire dalla profonda crisi umanitaria in atto. Il piccolo Paese caraibico versa da tempo in una situazione di grave instabilità, legata agli scontri tra bande armate che si contendono il controllo del territorio. La situazione, tuttavia, ha visto un’escalation a partire dall’omicidio del presidente Jovenel Moise nel luglio 2021. Da allora si sono moltiplicati i sequestri, ormai all’ordine del giorno, e l’instabilità ha impedito agli operatori umanitari di lavorare su tutto il territorio nazionale. Per quasi due mesi, in risposta ai tagli ai sussidi al carburante annunciati dal governo, le gang armate riunite nel collettivo noto come G-9 hanno occupato il terminal di Varreux, in cui è stoccato il 70 per cento dei prodotti petroliferi di Haiti, bloccando di fatto le forniture dei carburanti. Il tutto mentre nel Paese iniziava a diffondersi una nuova epidemia di colera, dopo più di tre anni dall’ultimo caso registrato. Secondo le Nazioni Unite, nel Paese si registrano ad oggi oltre 280 decessi a causa dell’epidemia, più di 14mila casi e quasi 12mila ricoveri.

A inizio novembre l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) ha rinnovato l’appello a sospendere i rimpatri forzati di haitiani. La violenza, compresa la violenza sessuale, i rapimenti, i saccheggi e i blocchi stradali da parte di bande armate, e la recente epidemia di colera, hanno esacerbato una situazione umanitaria già drammatica ad Haiti, caratterizzata da grave insicurezza alimentare, carenza di carburante e assistenza sanitaria e servizi igienico-sanitari limitati, denuncia l’Unhcr. Per l’agenzia Onu il Paese si trova nella “peggiore situazione umanitaria e dei diritti umani degli ultimi decenni”. A fronte della gravità della situazione lo stesso segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, è arrivato a sollecitare l’immediato schieramento di una forza armata speciale ad Haiti per arginare la violenza e il degrado dilaganti in quel Paese. In una lettera inviata al Consiglio di sicurezza Onu, Guterres ha esortato gli Stati membri a mobilitare una “forza di azione rapida” nel Paese caraibico per far fronte al “drammatico deterioramento della sicurezza”. L’appello del segretario seguiva la richiesta formale di assistenza internazionale presentata dal governo di Haiti, secondo cui la polizia nazionale non è in grado di far fronte alla crisi nel Paese, e l’invio da parte di Stati Uniti e Canada di mezzi militari alla polizia di Haiti per “aiutare nella lotta contro gli attori criminali che fomentano la violenza e interrompono il flusso degli aiuti umanitari tanto necessari”.

L’appello per l’invio di una forza armata internazionale è stato più di recente ribadito dalla segretaria generale aggiunta, Amina Mohammed. “Ogni Paese che ne ha la capacità, deve prendere urgentemente in considerazione la richiesta del governo haitiano di inviare una forza armata internazionale specializzata per aiutare a ripristinare la sicurezza e alleviare la crisi umanitaria”, ha detto Mohammed, secondo cui si tratta di un passaggio “essenziale” se si vuole riportare la stabilità istituzionale nel Paese caraibico. Helen La Lime, rappresentante speciale per Haiti, ha ricordato che l’attività delle bande armate “ha raggiunto a novembre livelli record, con almeno 280 omicidi, la cifra più alta mai registrata in un solo mese”.

I governi di Canada e Stati Uniti hanno finora assunto un ruolo di primo piano nella gestione della crisi, con l’annuncio di sanzioni mirate e l’invio di aiuti umanitari. Ma nessun Paese finora si è proposto di guidare una task force. Una parte consistente della società politica e civile haitiana è contraria a un nuovo intervento internazionale. È il caso del gruppo di monitoraggio dell’accordo del Montana, un accordo firmato nell’agosto 2021 da diversi partiti civili e formazioni politiche haitiane per istituire un nuovo governo provvisorio dopo l’assassinio del presidente Jovenel Moise nel luglio 2021. I suoi componenti si oppongono al governo del primo ministro Ariel Henry, su cui gravano sospetti di complicità nell’omicidio e che oggi esercita di fatto le funzioni presidenziali. “No all’occupazione del nostro Paese”, recita il titolo eloquente di un comunicato diffuso dal gruppo, in cui si descrive la richiesta fatta da Henry come alto tradimento e si afferma che un intervento straniero peggiorerebbe solo le cose. “La storia ci insegna che nessuna forza straniera ha mai risolto i problemi di nessun popolo sulla terra”, recita la dichiarazione, secondo cui Haiti ha invece bisogno di sostegno per le sue forze di polizia.

Le Nazioni Unite, d’altronde, non godono di buona reputazione nel Paese caraibico. Nel novembre 2007, 114 membri della missione di peacekeeping Onu furono accusati di cattiva condotta e abusi sessuali. Le accuse furono in seguito corroborate da un’indagine interna delle Nazioni Unite, che confermava frequenti atti di sfruttamento e abuso sessuale. Le Nazioni Unite furono anche la causa della prima epidemia di colera ad Haiti, arrivata nel Paese con le unità accorse dopo il devastante terremoto del 2010. Da allora circa 10 mila haitiani sono morti a causa della malattia. Oggi le Nazioni Unite sono presenti ad Haiti con un Ufficio integrato (Binuh), che svolge principalmente una funzione di consulenza alle istituzioni.

