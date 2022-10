Chi è Guido Crosetto, nuovo ministro del governo di Giorgia Meloni

Guido Crosetto, classe 1963, è un imprenditore e politico italiano nato a Cuneo, in Piemonte. Proviene da una famiglia di industriali nel settore metalmeccanico e ha frequentato la Facoltà di Economia e Commercio all’Università di Torino, ma ha dovuto interrompere gli studi a causa della morte del padre. Risale a quegli anni il suo primo impegno in politica, quando si è iscritto alla sezione giovanile della Democrazia cristiana. Ricopre il ruolo di consigliere economico del piemontese di Asti Giovanni Goria, a palazzo Chigi tra il 1987 e il 1988. Nelle istituzioni locali Crosetto è sindaco di Marene dal 1990 al 2004 e consigliere provinciale di Cuneo dal 1999 al 2009, ricoprendo l’incarico di capogruppo di Forza Italia, alla quale si si iscrive nel 2000. L’anno successivo è eletto deputato di FI, riconfermato nel 2006 e nel 2008 (con il Popolo delle libertà).

Nel quarto governo Berlusconi assume l’incarico di sottosegretario alla Difesa. Ma il divorzio con il cavaliere si consuma nel 2012 per la contrarietà di Crosetto al sostegno al governo Monti. Cofonda quindi sempre nel 2012, a dicembre, insieme a Giorgia Meloni e Ignazio La Russa, Fratelli d’Italia. Come esponente di Fd’I, però, non viene eletto al Senato nel 2013, tantomeno al Parlamento europeo nel 2014. Torna nell’arena politica nel 2018, quando viene eletto a Montecitorio, ma decide subito di lasciare. In parallelo il “gigante buono”, porta avanti il suo impegno come imprenditore e manager. Dal 2014 è presidente di Aiad, la federazione (membro di Confindustria) che rappresenta le aziende italiane per l’aerospazio, la difesa e la sicurezza e dal 2020 è presidente del Cda di Orizzonte sistemi navali, società controllata da Fincantieri (51 per cento) e Leonardo (49 per cento), nonché senior advisor di Finmeccanica. In seguito alla recente vittoria del centrodestra si dimette da ogni incarico e liquida anche la società di consulenza costruita con sua moglie e suo figlio. Nel gennaio 2022, infine, è il candidato di bandiera di Fratelli d’Italia all’elezione per il presidente della Repubblica, ottenendo al terzo scrutinio 114 consensi, 11 in meno di Sergio Mattarella. Crosetto ha all’attivo due matrimoni e tre figli. Nel governo Meloni è stato designato ministro della Difesa.

