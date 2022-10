Guidano bus di linea guardando film e scrivendo in chat: Atac avvia provvedimenti

Questa volta la segnalazione, con tanto di video, non è passata sotto silenzio e un autista Atac, beccato a guidare e contemporaneamente a vedere un film, è stato sospeso dall’azienda e non percepirà lo stipendio. La denuncia è di questa mattina, quando un utente del trasporto pubblico capitolino ha pizzicato il conducente del bus della linea 32 intento ad affrontare il traffico romano, su viale Angelico in Prati, in compagnia di un mini schermo posizionato ad hoc per vedere video e altro. Il cittadino ha così ripreso la scena, pubblicandola sui social e rilanciando un collegamento con il profilo virtuale di Atac. Il video è diventato virale in pochi minuti e inevitabilmente sono scattate le sanzioni per il dipendente Atac. Non è la prima volta che i romani denunciano comportamenti poco corretti da parte degli autisti dei bus di linea.

Stamattina sul 32 partito da Saxa Rubra alle 06:12 (vettura 2236) il conducente, da un piccolo schermo posto alla sua estrema sinistra, durante la guida s’è guardato un film. Ho ripreso vari minuti di questo spettacolo, li posto per far conoscere al mondo la vergogna romana. 2/5 pic.twitter.com/U3J2ClfJ21 — Ugo Quinzi (@QuinziUgo) October 24, 2022

Sono diversi, infatti, i fatti di cronaca che li vedono protagonisti di atteggiamenti irresponsabili alla guida di un mezzo pubblico. C’è il caso dell’autista beccato sulla linea 881 mentre guardava la partita della Lazio, lo scorso 17 settembre; ma anche quello del suo collega che trasportava passeggeri sulla linea 8Nav, che sostituisce le corse del tram 8, sorpreso a scrivere in chat, sul cellulare sempre mentre era alla guida del bus di linea. Oggi Atac ha quindi rimarcato che sono previsti provvedimenti per chi mette in pratica comportamenti sconsiderati alla guida dei mezzi pubblici.

Atac “si è istantaneamente attivata per identificare l’autista protagonista di tale comportamento inqualificabile” anche perché “eventi come questo danneggiano tutta l’azienda, con il rischio che il comportamento corretto della maggior parte degli 11 mila dipendenti venga inquinato da pochi irresponsabili. Per questo Atac – si legge in una nota – non tollererà e non giustificherà in alcun modo condotte non in linea con i corretti principi del servizio pubblico che è tenuta a svolgere”.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram