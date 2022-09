Governo tedesco: grandi riforme dell’Ue come condizione per l’ammissione dell’Ucraina e altri Paesi

Secondo il governo del cancelliere Olaf Scholz, “prima che uno Stato possa aderire, l'Ue dovrà svilupparsi ulteriormente. L'Unione europea anche ora “a volte non è in grado di agire come vorremmo nei processi decisionali”

Il governo tedesco fa delle grandi riforme dell’Ue una condizione per l’ammissione nell’organizzazione dell’Ucraina e di altri Paesi. È quanto riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, riassumendo quanto comunicato dall’esecutivo federale in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno. Secondo il governo del cancelliere Olaf Scholz, “prima che uno Stato possa aderire, l’Ue dovrà svilupparsi ulteriormente. L’Unione europea anche ora “a volte non è in grado di agire come vorremmo nei processi decisionali”. Scholz aveva già chiesto una “modernizzazione delle strutture e dei processi decisionali” nell’Ue, tra l’altro ribadendo la necessità di superare il principio dell’unanimità con le decisioni a maggioranza, ad esempio nella politica estera comune. Tuttavia, l’esecutivo segnala ora altre richieste, come l’aumento degli europarlamentari tedeschi. Come nota la “Sueddeutsche Zeitung”, ciò significa che incombono conflitti sulla ponderazione dei voti nel Consiglio dell’Ue e sulla distribuzione dei seggi al Parlamento europeo.

In entrambi i casi, si registrano attualmente distorsioni significative per evitare l’emarginazione degli Stati membri di dimensioni minori. L’esecutivo tedesco intende “quantomeno smorzare questo effetto e, nelle sue richieste, fa riferimento ai criteri di Copenaghen, definiti dall’Ue nel 1993 come condizioni per l’adesione di nuovi membri. In base a tali parametri, i candidati devono corrispondere agli standard europei sul piano politico, economico e normativo. Per il governo tedesco, un ulteriore criterio è la “capacità di assorbimento” dell’Ue, riferisce ancora l’organo di stampa. Al riguardo, fonti dell’esecutivo federale hanno dichiarato: “Stiamo solo affermando l’ovvio”. Tuttavia, per i paesi candidati a entrare nell’Ue, ciò potrebbe significare che che il loro percorso venga rallentato da conflitti tra gli Stati membri, anche qualora le riforme avessero successo.

A ogni modo, la Germania “non intende più accettare svantaggi rispetto ad altri Stati membri di grandi o medie dimensioni, soprattutto nel caso dei seggi al Parlamento europeo”. Per il Partito socialdemocratico tedesco (SpD), di cui Scholz è esponente, tale squilibrio non è più accettabile. Inoltre, a differenza di altri Paesi dell’Ue, la Germania non ha ricevuto nessuno dei seggi del Regno Unuto al Parlamento europeo diventati vacanti a seguito della Brexit. La questione diventerebbe ancor più complessa in caso di ingresso dell’Ucraina in Europa. Con i suoi 44 milioni di abitanti, l’ex repubblica sovietica è infatti uno degli Stati di medie dimensioni come Polonia e Spagna e avrebbe un forte impatto sugli equilibri dell’Ue. Intanto, al prossimo Consiglio europeo, il cancelliere Scholz vuole lavorare per garantire che l’Ucraina e la Moldova ottengano lo status di candidati all’adesione all’Ue. Allo stesso tempo, il capo del governo federale intende spingere per l’avvio dei negoziati di adesione con la Macedonia del Nord e l’Albania.

