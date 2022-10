Governo: oggi l’incontro tra Draghi e Conte

Nessun ridimensionamento del reddito di cittadinanza, la difesa della misura del superbonus 110 per cento, una scelta quanto più possibile condivisa sulla questione della realizzazione del termovalorizzatore a Roma e la contrarietà all’invio di armi di lunga gittata all’Ucraina: queste le garanzie che Conte sarebbe intenzionato a chiedere a Draghi

E’ previsto per oggi pomeriggio, alle ore 16.30 l’incontro a palazzo Chigi fra il presidente del Consiglio, Mario Draghi, e il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte. Nessun ridimensionamento del reddito di cittadinanza, la difesa della misura del superbonus 110 per cento, una scelta quanto più possibile condivisa sulla questione della realizzazione del termovalorizzatore a Roma e la contrarietà all’invio di armi di lunga gittata all’Ucraina: queste le garanzie che Conte sarebbe intenzionato a chiedere a Draghi.

E mentre sembra aumentare il pressing, all’interno del Movimento, per un appoggio esterno al governo, dagli alleati un punto fermo e chiaro lo mette il ministro della Cultura, ed esponente del Partito democratico, Dario Franceschini. “Da qui alle elezioni, per andare insieme al M5s dobbiamo stare dalla stessa parte. Se ci sarà una rottura o una distinzione, perché un appoggio esterno è una rottura, per noi porterà alla fine del governo e all’impossibilità di andare insieme alle elezioni – le parole pronunciate dal rappresentante del Pd nell’intervento a chiusura dell’iniziativa di Areadem, a Cortona -. E si brucerà chiaramente ogni residua possibilità di andare al proporzionale”.

