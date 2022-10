Governo, Mulè (FI): “Sisto, Valentini e Barachini probabili sottosegretari”

"Se ci dovesse essere un no su Giuseppe Mangialavori saremmo all'anno zero della politica"

Al governo di Giorgia Meloni restano da nominare, probabilmente domani, viceministri e sottosegretari. Francesco Paolo Sisto, Valentino Valentini e Alberto Barachini “hanno i numeri per poter fare i sottosegretari, penso che tutti i tre saranno nella squadra”. Lo ha detto il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè (FI), a “Il caffè della domenica ” su Radio24.

“Se ci dovesse essere un no su Giuseppe Mangialavori” il cui nome è stato accostato a quello di una famiglia sospettata di frequentazioni ndraghestiste, “saremmo all’anno zero della politica. Non è stato né imputato, né indagato, né raggiunto da un avviso di garanzia. E’ uno straordinario professionista alla seconda legislatura”, ha aggiunto il vicepresidente della Camera.

