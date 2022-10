Governo, Mulé: “Chi minaccia la crisi è un disertore”

Da una parte la ‘lezione’ “di patriottismo e di tattica” dei combattenti ucraini. Dall’altra la dimostrazione “di inaffidabilità politica dei 5 Stelle” agli occhi dell’intera Nato. Giorgio Mulè, sottosegretario azzurro alla Difesa, affida così a “Libero Quotidiano” una valutazione a tutto campo sui dossier più caldi del fronte esterno e interno. Il mondo è rimasto attonito davanti alle immagini di Bucha: civili uccisi con le mani legate, abbandonati per strada, le fosse comuni: “E’ un orrore indicibile che dilania la nostra anima. Perfino la definizione di ‘crimine di guerra’ appare riduttiva di fronte a questo baratro della civiltà. Non basterà tribunale in terra per punire questa infamia”. Quanto alla tenuta della resistenza ucraina, “intanto ha insegnato ai russi di avere sbagliato i piani e di avere considerato male quell’esercito, come se fosse un ‘esercito di Franceschiello’. Putin si è trovato davanti, al contrario, un esercito orgoglioso e valoroso che difende la patria fino all’estremo sacrificio”. Oltre l’ardore, “gli ucraini stanno combattendo attuando benissimo tecniche e dottrine ben conosciute proprio ai sovietici: quelle della guerra di contenimento. Per cui si allagano le campagne, si minano i ponti, si attuano tutte quelle azioni di tipo deterrente che solitamente facevano i russi”. In più, “grazie all’aiuto dei quasi trenta Paesi che hanno inviato le armi, gli ucraini hanno a disposizione capacità ulteriori per difendersi da un’offensiva che era imparagonabile dal punto di vista dell’approvvigionamento militare. L’insieme di tutto questo insegna che non bisogna dare mai nulla per scontato e che mai come in questo caso il valore degli uomini si commisura rispetto al loro amore per la bandiera”.

In questo quadro così complesso Giuseppe Conte ha pensato bene di minacciare l’escalation contro Mario Draghi sulle spese militari: “Qui c’è una sorta di schizofrenia, di disturbo della personalità politica dei 5 Stelle che alla Camera votano convintamente un odg che delinea un percorso stabile nel tempo per arrivare allo stanziamento del 2 per cento del Pil. Subito dopo inventano che questo andrà raggiunto entro il prossimo anno, cominciano a sparare numeri a caso -10, 15, 20 miliardi – mentendo per primi a sé stessi e successivamente all’Italia”. Eppure i grillini gonfiano il petto rivendicando lo spostamento al 2028: “Il ministro Guerini già nel 2019 sottolineava come fosse irrealizzabile il traguardo del 2024 e aveva già parlato di un orizzonte temporale che ci avrebbe proiettato nel raggiungere quel 2 per cento fra il 2028 e il 2030. Quella dei grillini, dunque, è un’enorme mongolfiera montata ad arte per accarezzare il proprio populismo. Ma a farne le spese è il Paese. Per questo se la vedranno presto con i loro alleati del Pd: perché più che campo largo a me quello sembra un campo di battaglia. Un campo disseminato di mine da Conte: non solo sulla Nato ma anche su energia, lavoro, giustizia”.

In tempi di crisi – è la tesi dell’ex premier – si toglierebbero soldi ad altre priorità: “Conte, da premier, lo ha fatto convintamente. Anche a fronte di un Pil che era striminzito, come il prefisso di Milano, cioè lo 0,2 per cento nel 2019 o con un Pil che era in decremento di otto, nove punti nell’anno della pandemia. In quei due anni ha aumentato – eccome – le spese militari: addirittura di un miliardo e mezzo fra il 2020 e il 2021. Ma quella dei grillini è comunque un’ulteriore bufala”. “Il bilancio dello Stato – continua il sottosegretario – non finisce con le spese destinate alla Difesa. Si tratta di investimenti che sono spalmati, anche in programmi di 10-15 anni. E oltretutto le risorse non vengono sottratte. Vengono armonizzate rispetto a fondi del ministero dello Sviluppo economico e di altri ministeri che nulla vanno a depauperare: obbediscono a criteri di crescita”. “Chi parla di crisi di governo in un contesto di guerra – conclude Mulé – commette un atto di diserzione nei confronti dello Stato. Chiunque molla in questo momento è come se mollasse i soldati in prima linea. Guai dunque a chi in questa fase mette avanti la propria bandiera di partito”.

