Il ministro Calderoli domani a Torino per illustrare la riforma sull’autonomia

Domani dalle 15 il ministero per gli Affari regionali Roberto Calderoli sarà in VII Commissione del Consiglio regionale del Piemonte a Torino per illustrare la riforma sull’Autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario.

Saranno presenti anche il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia e, in collegamento video, il presidente della Regione Alberto Cirio.

